達勝伍介入東元經營權 台壽強調已表達「非常不合適」

鈺叡大股東達勝伍創投背後有近八成資金來自壽險業，引起市場及主管機關關注。台灣人壽總經理莊中慶今(2)日受訪時表示，台壽已經要求達勝伍創投要對此事有進一步的說明，並表達以保險資金介入東元（1504）經營權爭議一事非常不合適。

莊中慶表示，台灣人壽在6月24日第一時間得知此事後，就有電話與電郵跟公司了解狀況，請管理公司就公開收購一事進行說明，然而達勝伍財顧僅回覆他們無意介入東元經營權之爭，且表示細部的內容因公開收購期間無法回覆。

保險法第146-1條規定，保險業不得擔任被投資公司董事，意即不能干預被投資公司的經營。莊中慶說，達勝伍的投資均為獨立運作，但達勝伍資金多來自保險業，卻參與進行有爭議的惡意併購，以台灣人壽資金運用的立場，認為十分不適當。

達勝伍與東元集團經營者惡意介入菱光（8249）經營權一案，台灣人壽已發文，要求達勝伍創投要對此事有進一步的說明，並表達以保險資金介入東元經營權爭議一事非常不合適。

台灣人壽也同步檢視旗下所投資之創投業者，並跟創投業者強調壽險資金的公共性，防止此類事件再次發生。

另外，多家壽險業者不約而同指出，對於創投公司而言，在市場上進行惡意併購行為，並不違法相關法令，但創投業者背後的資金若有來自保險業資金，自當考量保險業資金的公共性，否則就會出現，像現在這樣的「管理上的破口」。