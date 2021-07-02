元大金CSR報告書採SASB準則 與投資人精準對話

金管會2020年起推動公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案2.0，訂定2023年上市櫃公司需參考SASB準則強化CSR報告書揭露為重點目標之一，元大金控積極提早布局，將金融本業結合永續發展，最新發布的2020年CSR報告書更主動依循國際永續會計準則（Sustainability Accounting Standards Board ,以下簡稱SASB)，成為台灣首家採用「投資銀行和經紀商(Investment Banking & Brokerage)」行業準則並取得會計師確信的金融業者，更進一步取得外部第三方認證，強化資訊揭露的準確度，採行GRI與SASB雙標準，與國際接軌。

元大金控（2885）在報告書中主動導入SASB準則，揭露與公司財務表現或營運狀態息息相關的永續因素，更精準地從投資人的觀點出發符合檢視企業ESG績效的重要框架標準；而為了使SASB這項國際指標更在地化，符合台灣金融產業特性，元大金控在相關內容的適用與解釋上，積極與國際組織溝通滾動式修正指標，讓內容及定義更符合台灣金融產業特性，為金融永續發展盡一份心力。

當ESG受到全球企業普遍重視，從思想變成行動，全球資金也陸續轉向，根據Bloomberg預測，2025年全球ESG相關基金的管理規模有望突破50兆美元規模，這也意謂著，越來越多大型機構主動響應ESG倡議，更願意將資金投入責任投資，永續金融成了投資人、被投資人（企業）及永續發展三贏的重要議題。

元大金控董事長申鼎籛表示，公司長期將永續ESG理念落實於企業文化與日常營運策略中，像是旗下子公司元大證券與元大銀行四個營業據點100%使用再生能源發電，是金融業使用再生能源的新典範，元大銀行是全球第112家簽署「赤道原則」的銀行，以國際最高標準審核授信案件，元大金控從上游資金供應鏈發揮影響力，多項作為也獲得國際肯定，連續兩年入選道瓊永續指數世界指數與新興市場指數雙榜，永續績效成果豐碩。

元大金控永續經營的腳步不停歇，下一步將依集團內各子公司業務特性，擴大揭露商業銀行、消費金融、保險等金融產業準則的ESG指標，以更全面、更聚焦的永續資訊，回應利害關係人及投資人關心議題，發揮正向影響力。