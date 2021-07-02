快訊

疫情孤獨死／婦染疫亡一雙兒女被迫無法送行 陷自責無解

新疆「民族改造」理論？血之控訴的維吾爾法庭

外國金融機構首檔可持續發展債券今2日上櫃掛牌

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

高盛金融國際有限公司（Goldman Sachs Finance Corp International Ltd）今(2)日來台發行可持續發展債券，發行總額為7,500萬美元，同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌。該檔債券為首檔外國金融機構來台發行的可持續發展債券，為我國永續發展債券市場寫下新的里程碑。

櫃買中心表示，高盛金融國際有限公司這次發行的可持續發展債券，票面利率為2.42%，發行期間為9.5年，債券信評為惠譽A級，由玉山商業銀行擔任主辦承銷商，並由Sustainalytics擔任外部認證機構。

該檔債券所募資金將提供發行人及高盛集團成員公司所投資或持有與環境、社會或永續發展議題相關之計畫及資產所需的資金或放款。在綠色投資計畫部分，包含清潔能源、永續交通系統、永續糧食和農業、廢棄物和材料處理，以及生態系統服務等；在社會效益投資計畫部分，包含可負擔的創新醫療、金融普惠、基本且可負擔的教育及住宅等項目。

櫃買中心指出，可持續發展債券制度自去(2020)年10月實施以來，發行規模已達新台幣524億元，分別由中國信託商業銀行、永豐商業銀行、遠東新世紀（1402）、台北富邦銀行、智利政府、合作金庫及高盛金融國際公司所發行，顯示在全球永續發展的理念趨勢下，可持續發展債券極具發展前景，國內外發行人踴躍地透過永續金融市場的管道，落實其對環境友善與社會責任的重視與關懷，有關更多可持續發展債券的相關資訊，投資人可至櫃買中心網站( www.tpex.org.tw )之「永續發展債券」專區查詢。

債券 櫃買中心 高盛

延伸閱讀

債券ETF、ETN競賽 開跑

凱基醫療保健債ETF將下櫃

ESG債發行量 暴增三倍

櫃買中心：泰谷及點序 今日起預收款券並管制撮合作業

相關新聞

元太外匯股權變動 央行補破網

台灣外匯市場唯二合法外匯經紀商之一的元太外匯經紀公司，去年十一月股權結構變更，似有集中單一集團的狀況。為強化對外匯經紀商...

保單借款紓困 三小時衝1.3億

22家壽險業保單借款紓困昨（1）日上路第一天，因利率僅1.28%，比勞工紓困貸款還低，每人每家申請限額10萬元，申辦人潮...

兆豐攜手全聯 賣疫苗險

兆豐金控旗下兆豐保險昨（1）日宣布與擁有700萬會員的全聯超市合作，鼓勵全聯會員網路投保兆豐的疫苗保單，全聯並將提供投保...

台幣強勁 七壽險調整保單宣告利率

壽險業昨（１）日公布7月利變保單的宣告利率，共計有七家調整，包括三家壽險公司新台幣保單「降息」、四家壽險公司美元保單「升...

元大金永續發展 接軌國際

元大金控提早布局金融本業結合永續發展，最新發布的2020年CSR報告書主動依循國際永續會計準則（SASB)，成為台灣首家...

台中銀股東會 層層防疫

台中銀行昨（1）日召開股東常會，為金管會因疫情三級警戒延後上市櫃公司股東會至7月以後，金融股延後開股東會的第一家。台中銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。