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統一價值成長ETN淨值創高 今年漲幅60%居台股ETP之冠

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
上半年台股指數ETN、ETF漲幅比較
上半年台股指數ETN、ETF漲幅比較

受惠於航運及塑化走勢強勁，統一價值成長ETN（020018）昨(1)日盤中淨值再創新高，上半年漲幅約60%居為台股指數產品之冠，特選價值成長報酬指數也躋身台股領導指數之一。

發行單位統一證券金融商品部表示，價值成長報酬指數精髓就是選好一籃子當季的價值成長股，因此，不受類股輪動影響，作為長期存股，報酬相當優異。

特選價值成長報酬指數是以「誰都學得會的最強選股公式GVI」一書內容為設計概念，由原著淡江大學葉怡成教授授權編制成ETN產品；該指數運用淨值股價比與股東權益報酬率計算出成長價值指標(Growth Value Indicator，GVI)，每年1、4、7、10月換股，等同每季重新篩選，以該指標高低來選出「當季尚青」的30檔價值成長股。

該指數以等比權重編製，但因航運股漲勢強勁，目前航運三雄萬海（2615）、陽明（2609）以及長榮（2603）占比約33%，其餘包括台聚（1304）、聯成（1313）、新纖（1409）及中石化（1314）等傳產類股。

葉怡成表示，投資人經常會困惑，投資股票應該以公司賺錢為主，還是股價便宜為王？根據多年的研究實證顯示，結合獲利面、價值面，兩者雙璧合一相輔相成，才可發揮「1+1〉2」的綜效，創造最大的報酬，而非單純二選一。

統一證券也提醒投資人，雖然現在台股頻創新高，股民瘋短線交易，但若要真正「投資」，應考慮這類每季自動換好股的ETN，較能創造長期穩定的報酬，且相較ETF高額的內扣費用，ETN無額外內扣費用，長期累積下來，報酬更勝一籌。

統一價值成長ETN昨日淨值最高來到20.37元，去年7月28日掛牌收盤價為9.84元，不到一年累積報酬率達106.8%；依據C Money統計今年以來漲幅59.98%，擊敗第二名富邦臺灣中小ETF（00733）的58.92%，可謂真正的小資高報酬。

ETN 台股指數

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