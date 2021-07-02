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迎接Q3除權息旺季 交易股票期貨好時機

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

股票期貨今(2021)年是台灣期交所期貨類成交量第二名商品，截至今年前五月占比超過35%以上，隨著多數公司召開股東會時程延後，將導致股票除息交易日會相對延遲，因此，今年7-8月可能是有史以來最為擁擠的除權息旺季，投資人亦可掌握股票期貨特性，迎接未來兩個月適合的股票期貨交易契機。

現行股票期貨共有221檔，其中，小型股票期貨亦有17檔，提供投資人在緊接下來的除權旺季當中，更多元選擇交易的產品，加上國內外疫情仍存有不確定性，投資人可藉由股票期貨特性資金門檻低、高槓桿、交易成本低及多空靈活操作，妥善運用掌握除權息旺季行情。

另外，期交所6月28日推出股票期貨動態價格穩定措施制度，當價格與基準價差距過大時，將會進行動態退單機制，避免價格出現大幅度異常波動，讓投資人更為安心。

日盛期貨將於7-8月推出夏日股期季活動，為投入股票期貨的新手們特製懶人包、彙整股票期貨重要資訊之外，更提供免費線上講座課程「一小時掌握強弱趨勢，創造股期選股奇蹟」，居家防疫也能不中斷學習，帶領新手投資人掌握股票期貨。

期貨交易 股票 股東會 期交所

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