用全聯pxpay投保兆豐疫苗險 送全聯福利182點

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
兆豐產險與全聯福利中心合作推廣疫苗險。兆豐產險/提供
兆豐產險與全聯福利中心合作推廣疫苗險。兆豐產險/提供

各國際品牌疫苗已陸續抵台，政府卯足全力加速施打，兆豐產險攜手婆婆媽媽最愛、擁有超過700萬會員的全聯pxpay，共同呼籲民眾接種疫苗前可投保疫苗保險，為自己買一份保障。

自7月1日起，只要是全聯的會員，透過全聯的App「pxpay」，連結投保兆豐產險的疫苗險，年繳保費182元，即可獲得全聯福利182點。

每完成一件投保，兆豐產險與全聯就共同捐贈10元給勵馨基金會家暴兒少助學計畫，既投保疫苗險且兼做公益。

這是全聯首度跨界與保險業者推廣疫苗險，與兆豐產險聯名捐款作公益。

兆豐產險的「全民接種COVID-19疫苗保險」專案，提供民眾接種疫苗28天內，因不良事件導致住院，定額給付住院保險金每日3,000元；期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付。

住院滿三日以上，提供一次住院關懷保險金1.5萬元，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。

被保險人的保險年齡為20歲至80歲，皆可透過網路投保兆豐產險的疫苗保險。

目前國內疫情稍有趨緩，但Delta病毒來勢洶洶，民眾千萬不可輕忽，把握施打疫苗的機會，兆豐產險的疫苗險已開放網路投保，從投保到電子保單出單都可線上完成。

數位化的投保流程快速又安全，保費更是親民，鼓勵民眾轉嫁接種疫苗的風險，全程零接觸，防疫好安心。

疫苗 保險金 產險

延伸閱讀

日本贈台灣第2批疫苗將抵台？謝長廷回應了

網路預約塞車 汐止公所動員助千位長輩預約疫苗

台美TIFA落幕美方未提疫苗採購 藍委：變成各自表述

告衛福部「疫苗買不夠」敗訴！藍議員要提抗告

相關新聞

股匯雙跌 新台幣今年仍居「最強亞幣」寶座

外資賣股撤出，拖累台北股匯雙雙下挫。匯銀主管指出，估計外資今（1）日匯出約5億美元，促使新台幣兌美元匯率終場貶值3.4分...

6壽險牽扯進東元父子之爭 金管會：不得介入經營權

東元父子的經營權之爭越演越烈，甚至有6家壽險公司都被牽扯進去。金管會保險局局長施瓊華今表示，保險業投資創投，不得介入經營...

台產防疫保單理賠近6000件 是否虧錢下半年成關鍵

本土疫情5月中爆發，雖然近期確診數已有下降趨勢，但防疫保單的理賠才正要開始。依照金管會保險局今公布的數據，台產防疫保單理...

股匯齊跌 新台幣貶3.4分收27.904元

台北股匯雙雙收黑。台股指數下挫，新台幣兌美元匯率今（1）日貶值3.4分，以27.904元報收，台北外匯經紀公司成交量8....

權益縮水！無腦刷神卡富邦J卡回饋降至2% 網友一片哀嚎

富邦J卡過去二年因無上限3%，被視為無腦刷神卡，但相關權益6月底到期，公司推出最新權益，舊卡友無腦刷回饋降到2%，還是回...

大數法則發威 台產防疫保單賠逾1.1萬件才會虧

台灣產險公司賣翻了的防疫保單，根據該公司統計，去年12月22日開賣以來，截至今年6月30日，累計出單件數392萬0,13...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。