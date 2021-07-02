用全聯pxpay投保兆豐疫苗險 送全聯福利182點

各國際品牌疫苗已陸續抵台，政府卯足全力加速施打，兆豐產險攜手婆婆媽媽最愛、擁有超過700萬會員的全聯pxpay，共同呼籲民眾接種疫苗前可投保疫苗保險，為自己買一份保障。

自7月1日起，只要是全聯的會員，透過全聯的App「pxpay」，連結投保兆豐產險的疫苗險，年繳保費182元，即可獲得全聯福利182點。

每完成一件投保，兆豐產險與全聯就共同捐贈10元給勵馨基金會家暴兒少助學計畫，既投保疫苗險且兼做公益。

這是全聯首度跨界與保險業者推廣疫苗險，與兆豐產險聯名捐款作公益。

兆豐產險的「全民接種COVID-19疫苗保險」專案，提供民眾接種疫苗28天內，因不良事件導致住院，定額給付住院保險金每日3,000元；期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付。

住院滿三日以上，提供一次住院關懷保險金1.5萬元，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。

被保險人的保險年齡為20歲至80歲，皆可透過網路投保兆豐產險的疫苗保險。

目前國內疫情稍有趨緩，但Delta病毒來勢洶洶，民眾千萬不可輕忽，把握施打疫苗的機會，兆豐產險的疫苗險已開放網路投保，從投保到電子保單出單都可線上完成。

數位化的投保流程快速又安全，保費更是親民，鼓勵民眾轉嫁接種疫苗的風險，全程零接觸，防疫好安心。