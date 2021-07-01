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股匯雙跌 新台幣今年仍居「最強亞幣」寶座

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
匯銀主管估計外資今（1）日匯出約5億美元，促使新台幣兌美元匯率終場貶值3.4分，以27.904元報收，總成交量為12.64億美元。 路透
匯銀主管估計外資今（1）日匯出約5億美元，促使新台幣兌美元匯率終場貶值3.4分，以27.904元報收，總成交量為12.64億美元。 路透

外資賣股撤出，拖累台北股匯雙雙下挫。匯銀主管指出，估計外資今（1）日匯出約5億美元，促使新台幣兌美元匯率終場貶值3.4分，以27.904元報收，總成交量為12.64億美元。

央行統計顯示，美元指數今日轉強上漲0.39%，非美貨幣走勢全盤皆墨，其中日圓貶幅最重，單日貶值0.66%，台灣主要貿易對手國貨幣韓元也重挫0.62%。

相較於日圓與韓元，新台幣單日貶值0.12%，人民幣僅微幅貶值0.02%，星元小貶0.1%。

台股今日開高走低，盤中一度衝達17,863.9點，再創歷史新高，可惜後繼無力、盤中翻黑，終場以17,713.94點作收，下跌41.52點。

證交所統計顯示，外資今日賣超台股179.67億元，外匯交易員也觀察到，外資今日賣股後，也確實買進美元撤出，使新台幣匯率貶值。

匯銀主管指出，「外資午後買很多美元，但進場拋匯的出口商也不少，所以新台幣匯率始終貶不回28字頭，一直在27字頭盤旋。」

即使國際美元高檔震盪，新台幣匯率仍相對抗跌，關鍵在於台股指數屢創新高、經濟基本面良好，以及出口訂單暢旺，美元賣壓居高不下。

「匯市賣壓一直很重，因為出口商手中有賣不完的美元，且外資匯出量不大、美元需求依舊低迷，在此情況下，新台幣匯率不容易大幅貶值」，匯銀主管說，估計短期內，新台幣匯率將位於27.8~28元區間波動。

央行統計顯示，今年以來，美元指數累計上漲2.81%，主要亞幣裡，僅新台幣與人民幣對美元維持升勢，其中「最強亞幣」新台幣今年升幅高達2.16%，人民幣也升值1.2%。

淪為「最弱亞幣」的日圓今年累計重貶7.33%，韓元下挫4.13%，星元貶值1.82%。

新台幣 台幣匯率 外資

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