台產防疫保單理賠近6000件 是否虧錢下半年成關鍵

本土疫情5月中爆發，雖然近期確診數已有下降趨勢，但防疫保單的理賠才正要開始。依照金管會保險局今公布的數據，台產防疫保單理賠已近6000件，離虧錢「門檻」1萬多件理賠距離越來越近，這張防疫保單是否虧損，關鍵就在下半年。

據保險局統計，截至6月30日，整體產險業防疫保單承保件數達705.26萬件、保費收入達47億3605億元，其中已理賠8892件、理賠金額達6億9000萬元。

而投保防疫保單的民眾，超過55%是投保台產的防疫保單。據保險局統計，截至昨天為止，台產已承保392萬件、保費收入達18.65億元，同時理賠件數已達5992件、理賠金額達到5.81億元。換言之，整體產險業防疫保單理賠，超過8成是台產理賠的。

保險局局長施瓊華表示，台產在昨天已經完成所有防疫保單核保作業，目前除補件與照會的少數案件外，其他已全數完成核保。

台產這張保單是否可能會虧錢？施瓊華表示，就台產的初步估算，理賠超過1萬多件才可能會產生虧損，保戶投保後到現在已過半年，因為這張是一年期保單，現在就是要看下半年的狀況。

但施瓊華也指出，上述也只是推估的數值，就算台產在這張防疫保單上有虧損，如果台產今年在其他方面有賺錢，台產也還是有相當的承擔能力，再保不是唯一風險移轉的方式。