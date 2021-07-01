金管會挺6家大到不能倒銀行 「盼」釋4,000億元放款

新冠肺炎衝擊國內經濟，許多中小企業、家庭面臨資金困難，為增加國銀放款動能，金管會今（1）日釋出資本監理利多，整體國銀延後實施巴塞爾資本協定三，以及6家「大到不能倒」的D-SIBs銀行今年起最低資本要求都減少0.5%，銀行局粗估光六大銀行共可釋出約4,000億元的放款動能，每家約多出700~800億元資本可供民眾借貸。

大環境衝擊經濟下，銀行業扮演重要資金供應角色。銀行局主秘童政彰今日表示，為協助銀行投入資源對企業及個人持續提供授信，以減緩疫情對實體經濟所帶來之影響，並確保銀行體系可維持財務及營運上之風險承受能力，金管會於6月23日邀集6家國內系統性重要銀行（D-SIBs）召開視訊會議，並獲得延後實施接軌國際資本要求等二大共識。

共識一是延後一年實施「巴塞爾資本協定三（Basel III）危機後改革定案文件」延後至2024月1月1日再實施，該文件所定資本計提規範，包括信用風險標準法及內部評等法（IRB法）、市場風險及作業風險、槓桿比率以及產出下限等規範架構。

至於各銀行關注的內部評等法，原訂規畫明年底前上路，對資本適足率會有提升，但童政彰說，整體來說評估還是會下滑，因此依舊延至2023年的6月底再實施，之前約有6、7家銀行表達有意採內部評等法。

此外共識二是6大系統性銀行再延後一年實施D-SIBs應符合2%之內部管理資本要求。（即自2022年至1025年分四年提列完成）。延後一年後，今年底前普通股權益比率最低要求從8.5%降至8%、第一類資本比率從10%降至9.5%、資本適足率從12%降到11.5%。

童政彰說，截至今年3月為止的數字來看，6家大到不能倒的銀行針對三類資本要求，除了兆豐銀、第一銀2023年才可完全達標外，其他包括中國信託銀行、國泰世華銀、北富銀、合庫銀都已完全符合最終要求。不過延後一年實施，資本要求可多出0.5%空間來看，雖然六家風險權益不一樣，但放款量能都會增加。銀行局內部估算以風險權數100%計算 ，六家共可增加放款動能約新台幣4,000億元左右，各家平均都有7、800億元以上。

金管會表示，截至今年3月底，國銀平均普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率分別為11.85%、12.81%及14.77%，資本適足性仍穩健，且依本國銀行110年度監理壓力測試結果，壓力情境下銀行仍具風險承擔能力。因此金管會決定放寬資本監理上的要求，釋放銀行之資本需求與內部資源，希望因應疫情，持續支持企業及民眾資金需求，揮金融中介功能。