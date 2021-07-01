北富銀推1.3%美元優利定存 助民眾輕鬆理財

新冠肺炎Delta變種病毒來勢洶洶。市場波動變大，投資困難，考量客戶當前理財需要，台北富邦銀行今（1）日宣布，特別結合防疫訴求，鎖定行動銀行個人用戶推出1.3%美元優利定存專案，提供簡單穩健又靈活的資金緩衝方案，讓客戶疫情期間也能輕鬆「Bank from Home」，不用燒腦分析標的，只要安心在家防疫，手指滑兩下，優惠年息就能穩穩入袋。

北富銀表示，受疫情影響，不少民眾將出國旅遊、購車買房等大額支出延後，手頭閒置資金可先進行短期理財規劃，聰明創造更佳收益；同時，當前疫情起伏，長期投資趨勢有待觀察，建議投資人不必急於一時，可先運用美元優利定存穩健靈活的特質進行短期資金配置，以保留未來投資彈性。

此外，美元指數在疫情期間受到寬鬆政策影響，走勢偏弱，然而聯準會6月利率決策會議釋出鷹派訊息，暗示2023 年底前可能會升息，激勵短線美元反彈；同時美國在疫後經濟強勁復甦，良好的經濟基本面為美元帶來支撐，綜合目前新台幣仍居相對強勢格局，也正是進行美元布局的好時機。

為鼓勵民眾善用數位理財服務，減少實體接觸，北富銀表示，這次美元優利定存專案特別鎖定行動銀行個人用戶，即日起至8月31日止銀行營業時間內，開啟富邦行動銀行App點選「美元優利1.3%」專區，以新臺幣活期帳戶依本行牌告匯率換匯轉存美元定存，即可享有1個月天期的1.3%優惠年息。本次專案不限承作筆數，單筆最低承作金額自1,000美元起，最高或每日累計換匯金額限新台幣50萬元以下(線上及臨櫃通路合併計算)，民眾如果想趁解封後出國旅遊或有購買美元保單、支付外幣保費等需要，不妨把握本次優利機會及早布局，創造更佳收益。

因應全台疫情，北富銀為保護客戶與員工健康率先推動「零接觸金融」，除了響應政策推出跨行轉帳及收付款免手續費優惠，更針對各項業務提供好用又便利的數位工具。以富邦行動銀行App為例，所有最常使用的金融服務一應俱全，舉凡轉帳、繳費、外幣換匯、定存、投資基金、購買海外股票債券或ETF、申辦信貸、投保產險，甚至連記帳和發零用錢，皆可利用富邦行動銀行簡單一指完成，不僅省時省心還能享有各項優惠。