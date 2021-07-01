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金管會出手 提醒六大壽險不得介入東元經營權之爭

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

東元（1504）經營權之爭驚動金管會出手了！保險局長施瓊華今（1）日親上火線，在線上記者會提醒六大壽險公司，包括宏泰人壽、遠雄人壽（5859）、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽與中壽，投資東元集團會長黃茂雄旗下創投公司鈺叡「不得介入經營權之爭」，若續後管理有不符法令的地方，六大壽險應該行使股東權表達立場，至少要做到檢視「以後還要不要投資這類創投」。

東元集團會長黃茂雄5月時找上中嘉董事長郭冠群合資成立鈺叡，打算一口氣收購兒子黃育仁事業核心菱光（8249）過半股權，卻被發現持股鈺叡五成的大股東達勝伍創投，同樣由郭冠群擔任董座，背後卻是六大壽險公司，包括宏泰人壽、遠雄人壽、國泰人壽、台灣人壽、全球人壽、中國人壽等金融大咖。

保險局長施瓊華今日下午表態，保險公司的資金來自大眾，投資創投公司不應該去介入公司經營權之爭。據統計，目前六大壽險共持有達勝伍創投高達78%股權，總投資金額達到12.3億元，其中持股比最多一家有達到21.43%，最少亦有5.71%。依法壽險業投資單一創投公司不得持股超過25%。

施瓊華進一步說明，金管會對個案本身沒有意見，但是保險業資金具有公共性，不應該拿去做經營權之爭。若投資後的目的有不符合原來投資目的時，依照保險法與資金運用辦理，保險業投資後的續後管理機制應該發揮作用，雖然不能指派董監事或是參與公司決策，但是78%的股權也占不小的比重，應該要善加行使股東權去表達意見，至少要做到檢視，「這些錢是不是有照投資計畫與決策去投資，要盡到續後管理的責任」。投資決策是否改變應要求他們去檢討，有沒有涉及違法，且投資目的不一致時，壽險公司應該要檢視並作出決策處理，不能確保屬性，以後就不能投資這樣的創投公司。

壽險公司 創投 東元 金管會

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