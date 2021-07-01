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全聯攜兆豐保險推疫苗險 PX Pay會員回饋加碼

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

全聯首度跨界攜手兆豐保險合作疫苗險網路投保活動，期間限定推出「PX Pay會員專屬疫苗險，你投保我加碼」專區。兆豐保險「全民接種COVID-19疫苗保險」專案保費182元，年滿20歲至80歲的全聯PX Pay會員只要持本人信用卡或帳戶扣款，即可透過網路投保疫苗保險，不僅保費親民，還能線上零接觸投保，方便又安全。

自7月1日起為期2個月活動時間內，全聯PX Pay註冊會員透過PX Pay連結到兆豐保險完成網路投保疫苗險，即可獲得10%福利點回饋，等於182福利點，而且每完成投保一件，全聯與兆豐保險還會一起捐贈10元給勵馨基金會家暴兒少助學計畫。

全聯表示，本活動被保險人限為要保人本人，且每位被保險人限投保一張；每位PX Pay會員依全聯行動會員註冊為準，如同一全聯行動會員註冊電話號碼若投保成功多張被保險人保單（依兆豐保險保單生效日為準），可累計贈送福利點。

全聯指出，PX Pay推出僅兩年，下載數已破千萬，截至6月註冊會員數已達720萬，本次首度跨界合作兆豐保險合推疫苗險，並一同聯名捐款做公益，不僅期望帶動PX Pay會員數與使用率成長，也能持續幫助更多社會弱勢。同時全聯投資全支付公司已於6月24日獲金管會專營電子支付機構業務許可，未來全支付將與金融機構合作夥伴提供更多優質服務，會員可享有更多元、方便、快速的電子支付。

保險 全聯 疫苗

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