保發中心淡江大學簽MOU 推動產學合作

保險事業發展中心與淡江大學於2021年7月1日簽署合作備忘錄，雙方將積極推動各種類型的合作，包括提供教育訓練課程或演講師資交流、共同舉辦論壇或研討會、協助進行研討會或訓練課程規劃及引介或提供實習機會等。

保發中心成立於1985年，以促進保險事業健全發展，並增進社會大眾、被保險人與保險人的共同利益為目標。主要業務包括保險專業研究、保險專業人才培育、保險精算及統計、保險商品審查、保險資料庫建置與運用、保險知識普及教育、國際交流等，期許成為全民的保險專業智庫，並藉由多元拓展國際合作，發展成為區域性保險教育中心。

保發中心配合金管會人才培育政策及成為區域性保險教育中心的願景，透過與淡江大學簽訂合作備忘錄的方式，未來將共同推動產學合作，整合雙方資源及力量，深化大學保險知識教育，並建立平台協助引介大學院校學生至保險機構實習，達成保險精算理論與實務兼具的專業人才養成，填補產業人才缺口。