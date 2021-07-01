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央行券幣數位博物館 推「人權鬥士」主題特展

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

為充實中央銀行券幣數位博物館內容，增加其趣味性、知識性與教育性，央行每年7月於該網站「虛擬展覽館」項下，推出線上主題特展。今年選擇以「人權鬥士」為主題，展出世界鈔券或硬幣上，與爭取人權有關的重要人物；並區分為「性別平等」、「民族自決」及「解放奴隸」等三單元。

在性別平等部分，本次包括澳洲第一位女性議員伊迪斯•科文，紐西蘭著名女權運動者謝伯特，以及英國二戰解密英雄圖靈等。

民族自決單元包括墨西哥首位原住民總統胡亞雷斯，宏都拉斯帶領印地安人反抗西班牙入侵的倫皮拉，以及牙買加慷慨赴義的民族英雄保羅．柏格勒等。

解放奴隸單位，包括頒布《解放奴隸宣言》的美國總統林肯，廢除奴隸制度的泰國拉瑪五世朱拉隆功大帝，以及領導革命的海地國父尚雅克．德薩林等。

央行指出，本次共展出52件鈔券和硬幣，均獲原發行機構同意展示。其中部分鈔券已不再流通，極為罕見，彌足珍貴。民眾可隨時於本網站線上觀賞世界各國鈔券之設計風格與特色。未來除繼續增補充實本博物館網站內容外，並將不定期推出各類主題特展。

奴隸 人權 博物館

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