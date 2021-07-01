渣打推美元高利專案 優惠年利率最高加碼至1.2%

匯銀看新台幣下半年走強，渣打銀今（1）日宣布熱騰騰的最新美元活存優利活動，優先理財貴賓完成登錄後，可享最高達1.2%優惠年利率，更搭配外幣匯入款免手續費的優惠，讓消費者不只享高利，還能省下手續費用，提供投資人聰明資產配置的靈活選擇。

即日起至8月31日，渣打優先理財貴賓於活動期間完成登錄後，新增資金達指定門檻，即可享加碼年利率，全新渣打優先理財貴賓可享迎新加碼0.4%。疫情期間，鼓勵客戶改採數位平台，透過線上換匯滿額再享加碼0.2%，總計優惠年利率最高可達1.2%。此外，渣打銀行同步祭出外幣匯入款手續費全免的優先理財專屬禮遇，協助客戶以更輕鬆、更省成本的方式達成理財目標。

渣打銀行指出，日前因聯準會意外釋出鷹派言論而陡升的美元指數，近期走勢放緩，一度觸及92.4後拉回盤整格局。我們仍維持中期看跌美元的觀點，背後原因為美國經濟成長速度較預期更快，將對其他經濟體產生外溢效果、或改變他國利率政策方針；加上美國財政、貿易雙赤字問題日益嚴峻，拜登政府計劃發債融通各項財政刺激措施可能持續壓抑美元表現。

建議投資人可趁勢布局美元資產，尤其美元作為投資交易的主流貨幣，除了可享有活存優利以外，未來也可適時轉向多元投資標的，提升資產配置的靈活與彈性。

為滿足客戶多元資產配置的需求，渣打銀行同步推出多元外幣定存專案，即日起至9月底止，提供全新優先理財貴賓美金三個月期定存年利率最高0.9%，人民幣六個月期定存年利率最高2.2%，澳、紐幣三個月期定存年利率最高0.5%。