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7月新台幣保單宣告利率出爐 合計七家66商品調整

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

第六回生命表七月正式上路，各家壽險業7月利變保單的宣告利率今（1）日紛紛出爐，共計有七家調整，包括三家新台幣「降息」、七家美元「升息」，超過66張商品作調整。

其中，新台幣連三個月升值下，國泰人壽、 新光人壽、三商美邦人壽（2867）三家都調降新台幣保單的宣布利率，但是部份大型壽險業持續提高主流美元保單的宣告利率，包括南山人壽、中壽（2823）、台灣人壽、遠雄人壽（5859）等四家都宣布調高，幅度約在0.02~0.1個百分點左右，目前大多數美元宣告利率都來到3字頭以上，最高普遍也在3.2%以上。至於富邦人壽與全球人壽、元大人壽7月宣告利率均不調整。

利變保單中的「宣告利率」是保險公司將收取到的保費，扣掉管理費、業務員佣金等費用後去投資，所得到的「實際」年化投資報酬率。.「宣告利率」會隨市場情況調整，每月1日正式對外公告。

國壽今日下午宣布，7月台幣宣告利率調整3張已停售之利變年金保險，調降幅度為0.03個百分點，現售台幣利變壽險商品之宣告利率仍維持不約在1.45%~1.65%。新光人壽也說，觀察近三個月新台幣仍持續升值、避險成本尚處於較高水位，7月份調降部分台幣商品5~10 bps（1個bps等於0.01個百分點，調整後宣告利率為1.35%~1.65%。三商美邦人壽調降2個已停售萬能壽險商品，幅度5個基本點，調整後宣告利率到1.65%。

外幣保單方面，南山人壽今日宣布調整兩張外幣利變，調高0.1個百分點後來到3%。中壽下午亦表示，7月除鑫美好商品由2.95%提高至3%之外，其餘現售商品宣告利率與6月相同。

台灣人壽7月調整1張現售的商品，是美元保障型商品，最大升幅為2bps，最高宣告利率仍為3.25%。美元儲蓄型商品則未調整，最高宣告利率仍為2.70%。遠雄人壽7月宣告利率也調高現售美元保單兩張，幅度為5bp，美元保單宣告利率範圍3.1~3.2%。目前市場主要美元宣告利率維持在2.85~3.3%之間。

新光人壽4月曾調高後美元保單最高利率已達到3.3%，其他如全球人壽與南山人壽、遠雄人壽最高3.2%，富邦人壽最高達到3.2%，台灣人壽維持在最高3.15%。美元宣告利率保單目前仍相對具有競爭優勢，今年保險業二大銷售主力，以投資型保單跟美元保單為主。據金管會統計，目前美元保單銷售前三強是南山人壽、中國人壽與國泰人壽。

保單 新台幣 遠雄人壽

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