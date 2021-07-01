五成同仁居家辦公 永豐金啟動APP回報機制

因應疫情居家辦公比重的提高，為加強數位化的管理，提升居家辦公效率，並讓公司能掌握員工健康狀態給予即時的關切，永豐金控（2890）表示，經過公司專案團隊兩週內迅速整合內部APP(永豐雲APP)後，內建數位化居家辦公回報功能，已於上週正式上線，讓員工透過填寫每日工作日誌掌握作業進度，並回報身體健康狀態，打造防疫、工作、學習的數位管理。

永豐金控表示，疫情期間，永豐已有50%同仁啟動居家辦公，由於員工已熟悉在辦公室處理事務的便利性、面對面溝通的即時性，新型態的辦公模式中訊息傳遞及溝通無疑成為一大挑戰。為利居家同仁方便回饋工作進度及健康狀況，同時提升全員數位力，新增的居家辦公回報的功能，內容包含工作日誌、健康狀況記錄、打卡及防疫不停學，再搭配原有的績效筆記功能，讓主管與同仁在疫情期間也能即時記錄工作表現。

此外，特別推出防疫不停學系列課程，精選「數位論壇」及「輕輕鬆鬆學Python」等課程上架，讓員工防疫期間不忘加值自己的數位力！一個APP就包辦所有功能，打破時間、空間及頻寬的限制，也解決遠距工作管理與員工關懷的議題。

新增的居家辦公回報APP功能，是由永豐金控數位科技處與資訊處、法遵處、人資處等單位協作，於兩週內迅速整合需求開發程式，上週正式上線後，短短一週內共累計約29,000人次員工使用，平均永豐金控集團員工每人點擊或使用3.1次。永豐金控表示，未來將持續強化功能，減少新型態辦公模式的障礙，提升員工溝通、辦公效率。