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大數法則發威 台產防疫保單賠逾1.1萬件才會虧

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣產物保險推出防疫保單，吸引大批民眾前往排隊投保，隊伍一路從台北館前路到南陽街四百公尺長，台產險動員幾乎所有員工處理人流。記者曾原信／攝影
台灣產物保險推出防疫保單，吸引大批民眾前往排隊投保，隊伍一路從台北館前路到南陽街四百公尺長，台產險動員幾乎所有員工處理人流。記者曾原信／攝影

台灣產險公司賣翻了的防疫保單，根據該公司統計，去年12月22日開賣以來，截至今年6月30日，累計出單件數392萬0,138件；以此概算，累計理賠件數要超過1.1萬件，這樁生意才會從賺錢變成賠錢。

保險講究大數法則，利用眾人的保費，來分散個別的損失。台產公司（2832）今年1月狂銷的「台灣產物法定傳染病防疫費用保險」，俗稱台產防疫保單，堪稱最好案例。

台產公司發言人黃志傑今(1)日表示，台產防疫保單今年1月1日以來至6月30日，出單件數390萬9,358件；若從去年12月22日開賣起算，則是出單392萬0,138件。

該張保單有五種方案，保額最高為10萬元，392萬0,138件有效保單，平均每件保額9.7萬元。

保費方面，最高為年繳500元，黃志傑表示，392萬0,138件合計簽單保費收入大約18.7億元。

產險業者指出，台產防疫保單的DM(廣告文宣)上寫得很清楚，這張保單的預定附加費用率為40%，台產公司支付這張保單的佣金，以及員工薪水等的管理費用，合計不能超過簽單保費收入的40%。

假設台產公司把附加費用，全部用到滿，來自費用部分的利潤為零；理賠方面，以賠款空間為簽單保費的60%、平均每件賠9.7萬元概算，台產公司要賠付超過1.1萬件，這個「天上掉下來的禮物」，才會從賺錢變成賠錢。

新冠疫情嚴峻，台產公司5月31日累計理賠878件，6月28日已突破5,000件，預估6月30可能接近6,000件，即便如此，也只到該張保單商品損平點的一半左右。有產險同業就說：「我們都羨慕得要死。」

黃志傑則是強調，這是張一年期的保單，疫情難料，全部的損益要等保單期滿之後，才能蓋棺論定。

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