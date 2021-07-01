國泰世華銀第3季開辦財管2.0 滿足億級客制需求

國泰金（2882）今（1）日宣布旗下兩家子公司國泰世華銀行與國泰證券，已取得金管會推出的「高資產客戶新財管方案」執照，是目前唯二取得雙執照的金控之一，今年第三季將正式開辦「財管2.0」業務，可提供包括債券、基金、ETF、結構型商品、股票、外匯與利率衍生性商品、及客製化私募商品等，八年私銀經驗媲美國際私銀規模，未來將滿足更多「億級」客戶的投資需求。

國泰世華銀行表示，自2013年起即成立私人銀行部門，已有八年之久，高資產客戶經驗相當豐富，且與會計師、律師、財顧等專業機構共構出多角化策略聯盟。國泰世華銀行指出，今年第三季將正式開辦「財管2.0」業務，憑藉海外67個服務據點，且在金融重鎮香港、新加坡的據點運作日益成熟，以及台灣最大國際資本市場投資者之一的國泰金控集團資源，國泰世華銀行已具備足夠的能力，開發接軌國際財管趨勢的多元化金融投資產品。

2013年起即成立私人銀行部門，國泰世華銀行為國內罕有以專責單位為高資產客戶提供多樣化金融服務的本土銀行，私人銀行部門創立之初便循國際私銀規格，設立專屬客戶關係經理和顧問諮詢團隊。在數位競爭力上，投入大量資本導入國際頂尖私銀所使用的資訊系統，幫助團隊全盤掌握客戶投資組合、報酬及風險試算，有效提高決策效率以及風險控管能力；同時，發展投資適配性框架模型，針對多樣態的客戶都能精準且快速擬定最適化投資方案。

產品競爭力上，則透過特定金錢信託投資業務、銀行金融行銷業務及兼營證券自營業務等平台，提供多元化的投資商品，包括債券、基金、ETF、結構型商品、股票、外匯與利率衍生性商品、及客製化私募商品等。具有深厚金融實務經驗的服務團隊再加上成熟的軟、硬體建置，國泰世華成功發展出精品化的私銀服務模式，大幅推進了台灣私人銀行經營格局。

近年來，國泰世華銀私人銀行亦頻獲國際媒體關注，2020年二度蟬聯《亞洲私人銀行家》(Asian Private Banker)「台灣最佳私人銀行」，是首度獲得此獎肯定的台灣本土銀行；同年也獲《財資雜誌》(The Asset)評選為「台灣最佳私人銀行—高淨值資產客戶」，足見國泰世華銀行在高資產客戶服務領域，已具備相當高的服務水準與實戰經驗。

國泰世華銀行表示，未來將致力開發創新金融產品並與國泰證券密切合作，滿足包含既有客戶在內，更多「億級」客戶的投資需求，也將結合信託2.0之家族信託等服務，強化財富傳承顧問諮詢功能，提供高資產客戶媲美國際級私銀服務。