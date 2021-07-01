新台幣午盤持平 暫收27.87元

新台幣今（1）日午盤暫收27.87元兌1美元，持平暫收，成交金額4.82億美元；台股早盤開高，盤中震盪，新台幣上午盤最高達27.85元兌1美元，升值2分。

美股周三漲跌互見，台股早盤以17,801.79點開高，新台幣則是以27.9元兌1美元，貶值3分開出，上午盤也是震盪，午盤持平暫收。

新台幣上午盤最低為27.91元兌1美元，貶值4分，最高則是27.85元兌1美元，升值2分，午盤以27.87元兌1美元平盤暫收。