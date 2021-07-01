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日盛長照產業收益不動產證券化基金 核准成立

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

日盛長照產業收益不動產證券化基金獲金管會核准成立。根據統計，2020年一整年整體REITs流出108億美元，2021年第1季財報近八成REITs收入優於預期，財報好表現吸引了32億美元流入整體REITs市場。觀察美股不論是指數點位或本益比也都來到相對高位，第4季市場可能伴隨波動升溫，投資人將面臨是否要追高的難題。迎接美國經濟升溫，除了股票之外，投資人還可以考慮評價較便宜、擁有補漲行情、且具備高股息優勢的REITs資產。

6月全球MSCI指數上漲了1.27%，S&P500指數上漲了2.2%，前述兩指數均已超越疫情前高點，而醫療保健REITs指數同期間上漲3.48%的相對優於美國REITs 2.21%漲幅之外，目前點位尚未回到疫情前高點、行情可望持續。

日盛長照產業收益不動產證券化基金經理人王亨表示，雖然目前全球疫情發展仍具不確定性，但醫療及長照基於更多醫療辦公室、醫院、檢測設施和康復中心的需求湧入，可望提供醫療保健REITs強而有力的支撐。由於醫療檢測與健康照護屬必需的剛性需求，這也意味著醫療保健REITs的價格表現及整體收益性，較其他REITs來的更加穩健，尤其目前指數殖利率與全球高收益債券指數相當，高息特質將可持續吸引投資資金關注。

基於看好需求穩定、具成長前景、又可以穩定配息的醫療保健REITs，加上客戶對長照REITs基金定期定額詢問度持續增加，日盛投信即日起至9月30日（含）前，推出定期（不）定額終身「零」手續費以及單筆申購0.3%手續費優惠活動，希望在投資理財以及退休金準備的這條路上與客戶一起進步與持續成長。

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