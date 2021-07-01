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福邦證券股東會通過配息案 今年IPO目標6件

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
福邦證券股東常會通過每股配發現金股息0.167元，另外，通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元（每千股無償配發63.3元）。（福邦證券/提供）
福邦證券股東常會通過每股配發現金股息0.167元，另外，通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元（每千股無償配發63.3元）。（福邦證券/提供）

福邦證券（6026）今(1)日召開股東常會，通過每股配發現金股息0.167元，另外，通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元（每千股無償配發63.3元）。股東會同時也補選1席董事，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

福邦證券原訂6月30日舉行2021年股東常會，受到5月新冠肺炎疫情進入全國第三級警戒影響，上市櫃公司股東常會被迫延期召開，於是改到今日依照因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引的規範，在福邦證券會議室召開，順利通過2020年度營業報告書、盈餘分配案等承認案，並完成董事補選。福邦去年綜合損益2億7,498萬餘元，較2018年增加2,659萬餘元，年增率10.7％，每股稅後純益1.05元。

今年以來證券市場活絡，股市成交值擴增、企業募資需求增加所賜，福邦證券今年各項業務均有所斬獲，今年前五月自結稅後淨利4億6,086萬餘元，較去年同期大幅成長22.42倍，自結累計每股稅後純益1.819元。福邦證券今年IPO目標為6件，目前已有凌陽創新（5236）、安格（6684）IPO案取得櫃買同意上櫃契約，凌陽創新今日舉辦線上上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌。

福邦證股東會去年完成董事改選，共選舉6名董事、3名獨立董事，惟其中一席董事信拓貿易股份有限公司代表人洪明洲去年10月辭任，今日股東會進行董事缺額補選，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

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