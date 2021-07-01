合庫「防疫新生活！門號當帳號」活動送回饋金

因應疫情升溫，為避免面對面群聚而增加染疫風險，合作金庫（5880）銀行鼓勵民眾多利用數位化線上服務交易，推出「防疫新生活！門號當帳號」活動送回饋金，陪伴用戶一起渡過非常時期。

凡於今（2021）年7月1日至今年8月31日期間，利用合作金庫銀行指定通路（網路銀行、行動網銀）首次綁定完成「手機門號收款帳號設定」，且該手機門號綁定之帳號透過合庫轉帳通路（行動網銀、網路銀行、台灣行動支付APP及實體ATM）選擇手機門號轉帳功能進行轉出交易2筆（含）以上，即可獲得新臺幣30元回饋金，每一用戶限回饋1次，活動期間限量30,000筆，額滿為止，此活動詳情請見合作金庫銀行官網。

是否曾覺得要轉錢給親朋好友時，要先問好銀行代號及帳號很麻煩？輸入帳號時也會擔心帳號打錯把錢轉給了陌生人，事後可能還要花很多時間去把錢追回來！轉個錢怎麼會這麼辛苦啊～合作金庫銀行看到了客戶的痛點，為了讓轉帳更為便利，合作金庫銀行從去年11月即推出與財金公司合作之「手機門號跨行轉帳服務」，針對有收款需求之客戶（自然人持本國手機門號）可透過合庫網路銀行及行動網銀等平台，進行手機門號收款服務相關功能設定（含註冊／查詢／取消／更新等），另外對於有轉帳付款需求之客戶可直接利用受款方客戶的手機門號做為交易識別，於網路銀行、行動網銀、台灣行動支付APP及實體ATM進行轉帳服務，讓消費者使用方便準確又快速。