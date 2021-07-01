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福邦證董事補選 財契爾代表人吳美玉當選

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

福邦證券（6026）1日召開110年股東常會，通過每股配發現金股息0.167元，同時通過盈餘轉增資每股配發股票股利0.633元。並補選1席董事，由財契爾資產管理公司代表人吳美玉當選。

福邦證券原訂6月30日舉行110年股東常會，因5月中疫情進入全國第三級警戒，上市櫃公司股東會被迫延期召開，改到1日舉行。

會中順利通過109年度營業報告書、盈餘分配案等承認案，完成董事補選。福邦證券109年綜合損益為2億7,498萬餘元，較前年度成長10.7％，EPS 1.05元。

今年以來台股活絡，成交值擴增帶動企業募資需求增加，福邦證券各項業務均有所斬獲，前五月自結稅後淨利4億多元，較去年同期大幅成長2242％，自結累計EPS 1.819元。

福邦證券今年IPO目標六件，已有凌陽創新（5236）、安格（6684）2家IPO案取得櫃買中心同意上櫃契約，其中，凌陽創新1日同步舉行線上上櫃前業績發表會，預計7月下旬掛牌。

福邦證去年股東會完成董事改選，選舉6名董事、3名獨立董事，但其中一席董事信拓貿易股份有限公司代表人洪明洲於去年10月辭任，故1日股東會進行補選。

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