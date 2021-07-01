張美媛任資深副總：將擴大統一投信ETF產品線

統一投信主動式基金績效已打響名號，未來為積極發展ETF和多元金融商品，特別延攬前元大投信副投資長張美媛擔任新金融商品發展處資深副總，7月1日起上任；張美媛負責工作包括帶領「量化及指數投資暨業務部」、「多元資產專戶管理部」以及「債券部」，協助統一投信擴充產品線，滿足客戶多元的配置需求。

張美媛的ETF投資研究及管理經驗近18年，曾任元大投信副投資長、指數暨量化投資事業群與台股暨大中華的投資部門主管，管理過元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）等台股知名ETF，也擔任過海外債券ETF等基金經理人。

2019年張美媛獲得第15屆金彝獎「傑出投信投顧人才獎」，具有基金實務操作管理的專業經驗和發展ETF產品的創新能力，積極率領團隊開發產品、擴展業務並投入教育推廣。

張美媛指出，大家熟知統一投信是主動式基金翹楚，股票資產管理打下優良根基，量化及指數與多元配置部分則有較大發展空間。

目前統一投信旗下有兩檔ETF，一是美國科技股的統一FANG+（00757），另一檔是債券型的統一美債10年Aa-A（00853B），都是適合投資人配置的產品。

張美媛說，其到任後初期目標將加強ETF等產品推廣，幫助更多投資人了解統一投信產品的利基和優勢，期許能指引投資人進行投資組合的配置，進而提升預期報酬、強化資產品質及分散投資風險。

張美媛也說，將會依照市場需求的發展需要，開發具有長期趨勢的利基型金融商品，結合統一投信既有產品線來提供多元化的理財組合，他也將持續致力於理財知識推廣。