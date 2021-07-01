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安聯推失智症附約 照護保險金最高給付180次

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

投資型保險領導品牌安聯人壽今(1)日宣布，推出安聯首張認知功能障礙(俗稱失智症）專屬保單：安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約，40~65歲的保戶都可投保，保證續保最高到85歲。

不論疾病或傷害，符合保單條款「認知功能障礙」定義者，即給付認知功能障礙照護保險金，每月給付保額一倍，最高保證給付180次，即15年。

假設被保險人於保證期間內身故，未支領之照護保險金餘額，可一次貼現給付予受益人。

為了讓國人更重視失智症的議題，安聯人壽也宣布，將捐出安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約，7月1日至12月31日，實收初年度保費的3%為愛心款，贈予長期合作的天主教失智老人基金會，以推動失智症的防治，並讓弱勢的失智症長者也能得到適當的照護。

安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約的被保險人，一旦診斷為持續失智狀態，且依臨床失智量表評估達中度(含)以上(即CDR大於或等於2分)，於免責期間屆滿時仍生存，且持續符合保單條款「認知功能障礙」定義者，即給付認知功能障礙照護保險金。

認知功能障礙照護保險金為，每月給付保額的一倍，最高保證給付180次，達15年，提供長遠的經濟幫助。

被保險人於保證期間內身故，未支領的認知功能障礙照護保險金，餘額將一次貼現給付予受益人。

安聯人壽表示，目前市售的嚴重特定傷病保險，關於失智症，僅保障嚴重阿茲海默氏症(臨床失智量表CDR評估達重度3分以上)，但失智症並非只有阿茲海默氏症導致的退化性失智，更有因為其他包括壓力、情緒、意外等因素導致的失智症。

安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約提供更為齊全的失智保障範圍，涵蓋失智門診常見的阿茲海默氏症及血管性失智，臨床失智量表評估達中度(含)以上，即臨床失智量表CDR評估達2分(含)以上，於免責期間屆滿後，仍持續符合保單條款「認知功能障礙」定義者，即可獲得保險金給付。

如需了解安聯人壽安心智在認知照護健康保險附約的相關商品資訊，可洽詢安聯人壽免費服務專線0800-007-668瞭解更多，亦可洽安聯人壽保險業務員，或至安聯人壽網站www.allianz.com.tw查詢。

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