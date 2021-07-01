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中國重擊比特幣 CEO：好消息有利於市場

新台幣早盤升值1.5分 一度觸及27.855元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

新台幣今（1）日早盤以27.9元兌1美元，貶值3分開出；台股早盤以17,801.79點開高，新台幣一度觸及27.855元兌1美元，升值1.5分。

美股周三漲跌互見，道瓊工業指數上漲210.22點，漲幅0.6%，收34,502.51點；標普500指數小漲5.7點，漲幅0.13%，收4,297.50點，那斯達克指數小跌24.38點，收14,503.95點，跌幅0.17%；費城半導體指數收盤下跌0.11％。

台股早盤開高再創歷史新高，新台幣早盤以貶值開出，早盤低點達27.91元兌1美元，貶值4分，高點則一度觸及27.855元兌1美元，升值1.5分。

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