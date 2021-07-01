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打造安心退休計畫 國泰泰享退績效優最給力

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

全民退休自主投資實驗專案（俗稱好享退）9檔基金推出近兩年，以國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金(P級別)投資成果最優異。根據投信投顧公會Morningstar基金績效評比資料顯示，截至2021年5月底，國泰泰享退系列三檔基金績效皆名列前茅，國泰泰享退2049目標日期組合基金成立至今投資報酬率高達37.14%，穩居第一，其次則為國泰泰享退2039目標日期組合基金成立至今投資報酬率也達32.12%。

因應台灣走向高齡化社會，政府鼓勵民眾提早準備退休金，由金管會推動的全民退休自主投資實驗專案、俗稱好享退，2019年7月開辦，如今即將滿2年的時間，截至目前已有超過9成、近7萬參與者持續扣款，專案基金累積規模也突破百億元。由於好享退尚屬實驗階段，最初僅開放安聯、國泰、群益三家投信共推出9檔基金。

目標日期基金在美國行之有年，同時也是最受歡迎的退休理財工具，主因其挑選簡單且適合各年齡層投資人規劃準備退休金。目標日期基金名稱上的年份對應的就是投資人預期的退休年度，基金經理人將依退休年度適用的「生命週期資產配置曲線（Glide Path）」主動進行資產配置，因此投資人只需決定自己預計退休的年份，選擇相對應的產品即可，例如10年後退休選2029目標日期組合基金，以此類推。

國泰泰享退系列基金經理人廖維苡表示，目標日期組合基金會按照年齡及景氣循環調整股債配置比例，趁年輕較沒有負擔時，配置多一點股票部位，隨著年紀增長，基金自動慢慢降低風險部位，逐步轉換到債券部位守住獲利並持續賺取債息，來達成穩定退休目的；若遇市場起伏時，基金將機動調整配置，以降低風險並控制淨值波動，將資金分配在最適資產靈活操作，打造出最適合退休族群的投資產品，且到達目標日期後，投資人可自由彈性選擇全部買回、部分買回或按月買回，創造個人專屬退休金來源。

國泰投信泰享退投資團隊說，近期美歐主要國家疫苗施打進度符合預期，各項封鎖措施亦陸續開放，按此進度美國在第3季達成群體，免疫的機會很高，去年受創的產業可望有序回溫。近期市場對於通膨的反應逐漸淡化，基金對於股優於債看法不變，唯資金於產業間輪動仍快速，帳戶將以較高持股並均衡佈局於各類資產為主要配置方向，並視市況機動調整現金水位以控制整體波動。

即使近期市場波動大，但目標日期基金的投資人也不需要煩惱是否調整投資組合，因為一切交給專業團隊來管理調整，投資人只管安心工作、安心賺錢來投資。對於沒參加到好享退的民眾，一樣可以在市面上投資到相同設計的國泰泰享退系列2029/2039/2049目標日期組合基金(A級別)，建議投資人可透過定期定額持續存退休準備金，不僅能分散標的，亦可分散進場時間。根據投信投顧公會統計，5月定期定額扣款人數已逾57.7萬人，扣款筆數近百萬筆，年增率分別為20%和41.8%。

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