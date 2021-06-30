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合庫城東分行實習生確診 全面消毒

經濟日報 / 記者陳美君╱台北即時報導

合庫銀行總行於今（30）日接獲城東分行通報該分行實習生，經檢疫後確診新冠肺炎，分行立即於同日晚間請專業清潔廠商進行全面消毒作業，並規劃全體同仁進行快篩及加強自我健康監測。

據該分行通報，該實習生之工作以定存業務為主，工作時均配戴口罩。合庫配合中央疫情指揮中心宣布第三級警戒，於5月18日通知各營業單位即日起暫停產學合作之實習，故該實習生自此未進入分行辦公，後於6月25日至分行辦理移交作業約莫30分鐘，未與客戶接觸。

城東分行於6月30日17時20分接獲實習生確診消息，立即通報總行，安排專業清潔廠商進行全面消毒作業，提供同仁與客戶安心的營業廳環境；另規劃分行全體同仁進行快篩作業，安排與實習生辦理移交作業接觸之同仁，自明日起實施居家辦公。

合庫將持續以高強度防疫作為，確保員工健康及工作環境與營運場地安全，攜手同仁及社會大眾共同守護健康、戰勝病毒，一起度過這次疫情嚴峻的考驗。

實習 合庫 疫情

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