三商壽宣布 7月1日啟動1.28%保單紓困貸款

國內新冠肺炎疫情持續延燒，自5月中旬起三級警戒嚴重衝擊勞動市場，許多經濟弱勢家庭更是面臨生活困境。三商美邦人壽（2867）除積極啟動多項保戶關懷措施外，將於7月1日新增「經濟弱勢紓困保險單借款專案」期盼能協助保戶緩解經濟衝擊，度過疫情難關。

三商壽表示，自明天7月1日起至9月30日，保戶凡符合身心障礙者、低收入戶或中低收入戶、屬於特殊境遇家庭扶助條例所定特殊境遇家庭之成員、符合政府個人紓困補助條件者或受新冠肺炎疫情影響以致經濟困難者其中任一項資格，且非投資型之台幣有效保單累積達有保單價值準備金即可提出申請。單一要保人最高累計借款金額新台幣 10 萬元，借款優惠年利率僅為 1.28%，優惠期間為3 年。

為因應疫情影響，三商美邦自去年起陸續啟動多項關懷措施，包含「續期保費緩繳優惠」：依不同疫情等級保戶得享有保費緩繳優惠、「保單借款優惠措施」：保戶得申請防疫紓困保單借款優惠，可調降計息利率 0.5%，利率調整期間最長六個月，在「理賠作業」方面，保戶倘確診「新冠肺炎」，因醫療能量不足，經醫師評估後，須轉往檢疫所、防疫旅館或主管機關指定處所集中管制並隔離時，該公司從寬認定符合「住院」定義並給付相關住院醫療保險金；另外如保戶因“「新冠肺炎」以外”之保險事故，原必須住院接受治療，但因所處地區疫情警戒達第三級（含以上）且醫院之病房滿載，經醫師評估改以門診或急診之方式替代治療者，也可提供相關文件由該公司評估以住院給付。三商美邦人壽也建議保戶可多利用該公司官網保戶專區辦理各項便利服務，以減少接觸傳染風險。

三商美邦人壽與臺北市政府合作推出「保險理賠醫起通」專案，透過保險科技運用共享平台與保險同業進行保單資料串接，保戶只要在四家指定之醫院完成授權申請，該醫院即可將診斷證明等醫療文件影像檔傳送至「保險科技運用共享平台」，免除以往保戶申請文件來回奔波的辛苦，實踐「網路取代馬路，一家受理多家理賠」之概念，提供安全、高效、便利措施。

三商美邦人壽提醒為維護顧客及員工安全，臨櫃辦理相關業務需量測體溫及配戴口罩，並已於櫃檯加裝透明隔板且備有酒精供民眾使用。