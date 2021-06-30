北富銀主辦仲利國際聯貸案 超額認購225%

台北富邦銀行主辦中租迪和越南子公司仲利國際租賃三年期8千萬美元聯貸案成完成募集，今(30)日正式簽約。金控機構參與熱烈，整體募集金額達1.8億美元，超額認購率225%，不僅創下中租控股東協成員聯貸案中超額募集最高紀錄，也是北富銀近三年來在越南地區聯貸案中超額認購率最高的案件。

本次聯貸案由台北富邦銀行統籌主辦，合庫、華南（2880）、土銀、彰銀（2801）、澳盛銀行及三菱日聯銀行為共同主辦行，並獲得台企銀（2834）、陽信、板信合計九家金融機構參與。聯貸資金主要用於支應仲利國際拓展越南業務、充實中期營運週轉所需，為其未來穩健發展及財務控管提供有力支持。

仲利國際成立於2006年，為台灣中租迪和(股)100%投資之子公司，在越南深耕多年，充分掌握市場經濟脈動及客戶需求，轄下擁有近550位員工，為當地第一大租賃公司，市佔率超過3成。CILC除位於胡志明市的總公司外，在越南另設有1間分公司及6家辦事處，為中小企業提供最貼近在地需求的優質服務，未來業務發展潛力可期。

北富銀表示，長期深耕越南市場，布局經營逾10年，目前在胡志明市、河內及平陽共設有3間分行，是當地據點最多之台資銀行。為提供台資及當地企業最佳金融服務，北富銀致力開發聯貸市場，成功為台塑集團旗下台灣興業、越南最大私人集團Vingroup和旗下Vinmec、VinFast，以及VietinBank等各大台越企業完成聯貸募資，並在台灣發行首檔由越南企業為發行人之國際債，匯聚富邦集團資源為客戶規劃整合式服務，此外，北富銀也積極結合全球永續趨勢，推出永續指標連結貸款、綠色聯貸等創新金融舉措，以正向力量協助客戶發展茁壯。