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創金融業之先 富邦金控發布TCFD報告書

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導
富邦金控為台灣氣候金融領航者，再創永續經營里程碑，領先業界發布金融業第一本TCFD報告書及全面指標確信CSR報告書。 圖／富邦金提供
富邦金控為台灣氣候金融領航者，再創永續經營里程碑，領先業界發布金融業第一本TCFD報告書及全面指標確信CSR報告書。 圖／富邦金提供

致力接軌國際，成為永續經營之標竿企業，富邦金（2881）2019年導入氣候相關財務揭露(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)框架，今年更率先發布金融業第一本TCFD報告書，展現領航氣候金融發展的決心。

同時也發布2020年度CSR報告書，首次導入SASB (Sustainability Accounting Standards Board) 指標，完整揭露保險產業全部指標且全面確性，成為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書。

富邦金董事長蔡明興表示，面對日益嚴峻氣候變遷風險，富邦深切自許成為永續經營與責任金融的領航者，除遵循國際與政府主管機關之規範外，亦自發性導入國際金融穩定委員會（Financial Stability Board, FSB）發布之TCFD氣候相關財務資訊揭露建議架構，並於今年發布富邦金控第一本TCFD報告書，展現領航氣候金融發展的決心。

富邦金在TCFD報告書中揭露公司董事會與高階管理層級之權責及治理架構，並闡明對國際倡議的支持與成果、永續投融資與保險管理、各子公司ESG投資行動、與對氣候敏感性產業之准入及撤資標準；在實體與轉型風險方面，說明鑑別氣候變遷風險與採用情境分析及壓力測試分析評估結果；透過設定2025年低碳策略目標，採取積極作為，朝向淨零碳排為終極目標。

同時，富邦金發布2020年度CSR報告書，首次導入專門為投資人設計的永續揭露框架—SASB指標，並通過會計師全面確信，為金融業唯一全面指標確信的CSR報告書。透明的資訊內容與經過準確認證的資訊品質，不斷追求卓越。

報告書也首度計算投融資創造的價值，2020年下游投融資活動共帶動產業鏈創造新台幣6兆元產值，亦同時帶來133萬個就業機會及6,775億元薪資收入，所產生影響力佔整體價值鏈影響達95%以上，運用自身核心職能擴大永續投資效益，為社會與利害關係人帶來更顯著附加價值。

展望未來，富邦金將透過低碳策略，藉由資金影響力，引導投資人及企業重視永續發展的概念，加速價值鏈永續轉型，達成減緩地球暖化的共同目標，成就建構全球永續經濟之發展，發揮金融業正向影響力。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以推動永續經營為企業重要使命，期盼成為永續經營與責任金融的領航者。 圖／富邦金提供
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以推動永續經營為企業重要使命，期盼成為永續經營與責任金融的領航者。 圖／富邦金提供

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