國銀不動產放款逼近12兆元大關 3國銀占比逾29%亮紅燈

央行打房還是無效？據金管會銀行局今（30）最新公布5月房貸與土建融餘額，國銀對不動產放款再度上升至11.91兆元，占比26.97%，雙雙創下歷史新高，即將挑戰12兆元大關，外界密切關注7月房地合一稅新制上路後，能否讓國內房市真正「降溫」。

此外據銀行法72-2條規定，不動產相關放款占比不得超過30%，但金管會最新統計超過29%的「紅燈」銀行家數，一舉從上月的1家躍升至3家，為近年罕見，銀行局表示，是因新冠疫情衝擊企業資金調度、減少存款所致。但政府積極打炒房，房貸餘額卻仍不斷攀高，後續不動產放款品質值得關注。

其中銀行局統計，房貸餘額5月淨增加758億元，亦是今年來單月最高金額，過去5個月中除元月增逾634億元外，都在600億元以下。銀行局副局長黃光熙表示，來源多是自然人的房貸。一是新成屋陸續交屋，二是中古屋交易造成借新還舊，從金額來看5月房市依舊熱絡。

黃光熙說，建築融資餘額則平穩維持在每月淨增加一、二百億元左右，5月建築融資單月增加216億元，跟4月比略降16億元。不過黃光巸強調，從國銀放款不動產的資產品質來看，目前來看還呈現穩健的情形。

逾放比方面，無論是房貸的0.1%與建築融資的0.15%都較4月來得低。黃光熙說，房地合一稅也即將於七月一日上路，銀行局對銀行辦理不動產也有日常管理措施，金管會會持續觀察新稅制上路後，交易規模與資產品質。

不過據銀行法第72條規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款之總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額和的30%。分子部份，整體國銀辦理不動產相關放款的總金額從元月的11.63兆元一路攀升至5月的11.91兆元，每月都創下歷史新高紀錄，即將挑戰12兆元大關，光今年就增加3,800億元之多。

但分母方面，放款及金融債的增幅卻沒有分子來得快，使得整體國銀平均不動產放款占比至5月一舉躍升至26.97%，超越3月時的26.91%再創史上新高紀錄。

在個別銀行方面，據銀行局最新統計，截至5月底為止，占比超過29%的家數從1家一下子跳升至3家，達到28%未滿29%維持7家不變。

黃光熙說，主因是5月疫情爆發，企業戶做資金調度、大減存款量，導致有2家銀行因總存款（分母）大減、但不動產相關放款（分子）仍略增，不動產放款占比才飆破29%。另一家是因不動產放款量增幅高於總存款增幅，才會一直高掛在29%以上。

去年8~9月不動產相關放款佔比破29%有一家，但從10月就開始降溫，沒有一家銀行放款再衝破29%，直到今年3月才又出現一家飆破29%，4月還是有一家高掛29%，5月則一口氣增加到3家。

銀行一般把占比28%作為警戒線，5月共有10家國銀飆破28%，比4月多2家，這10家銀行為控管風險，未來可能採取降低貸款成數、或增加存款等因應措施。