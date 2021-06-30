快訊

新北永和婦人沒慢性病 打完疫苗後卻猝死

GIS股東會因場地限制 決定擇日再辦

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北即時報導

觸控模組廠業成GIS-KY（6456）今（30）日公告，原定7月5日股東會因場地限制因素，決定擇日再辦，實際股東會時間將另行公告。據悉，包括本次在內，GIS已二度延期股東會，主要原因與疫情因素有關。

GIS原先因應金管會疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，已將6月股東會延期至7月5日，但新場地因有限制，為顧全人員健康安全以及會議順利進行，因此決定再次延期。

GIS去年每股純益11.04元，優於前年的10.02元，連續四年大賺逾一個股本。GIS今年前五月合併營收484.4億元，年增8.3%。據了解，GIS今年5月營收逆勢成長主因來自蘋果新iPad Pro訂單挹注，下半年還有新款Macbook訂單以及iPhone 13 OLED面板貼合業務，全年營運值得期待。

此外，GIS近年來持續深耕本業觸控模組，跨足LCM代工業務，從零組件到面板組裝代工都可提供服務給客戶；目前GIS已是iPad、Macbook的主要供應鏈。

據悉，蘋果新款筆電Macbook預計第3季正式發表，而GIS將會肩負關鍵角色，估計第3季初就會開始大量出貨，而iPad Pro因全球各地已陸續上市銷售，預料將持續貢獻營收。

股東會 GIS

延伸閱讀

報導指稱 蘋果正著手測試更大螢幕尺寸設計的iPad

7-11領先開辦中華電信5G預付卡、最新iPad Pro限量預購

蘋果傳開發更大尺寸iPad Pro 超越12.9吋

第六代iPad mini即將更新！換上平框設計、取消Touch ID指紋識別

相關新聞

疫情干擾！ 群創行之有年的股東會後記者會明再停擺

受到新冠肺炎疫情三級警戒影響，即將於明（1）日舉行股東常會的群創（3481），今（30）日表示，為嚴謹遵循防疫措施的落實...

矽力-KY盤中創新天價3975元 穩居台股股王

電源管理晶片廠矽力-KY股價今天持續走高，盤中一度達新台幣3975元，再創新天價，穩居台股股王寶座

台積Q3營收 美銀估增16%

台積電預計7月中召開法說會，美銀證券昨（29）日認為，下半年全球5G、高速運算（HPC）應用推陳出新，需求將達到年度高峰...

Mini LED新品連發 富采吃補

隨著三星、蘋果等大廠陸續在新品中導入Mini LED技術，全球電視品牌廠今年起也將跟進，市場預料今年Mini LED背光...

嘉聯益跨業 設智慧產線

工研院開發的「電路板產業智慧製造服務應用平台」，已有20餘家業者導入，並協助軟板廠嘉聯益（6153）及系統整合商聯策科技...

台達電挺國手 捐贈抑菌設備

東京奧運中華隊培訓隊選手進入最後衝刺階段，台達電（2308）為確保教練、選手健康安全無虞，捐贈最新的防疫產品「U+抑菌艙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。