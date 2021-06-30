GIS股東會因場地限制 決定擇日再辦

觸控模組廠業成GIS-KY（6456）今（30）日公告，原定7月5日股東會因場地限制因素，決定擇日再辦，實際股東會時間將另行公告。據悉，包括本次在內，GIS已二度延期股東會，主要原因與疫情因素有關。

GIS原先因應金管會疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施，已將6月股東會延期至7月5日，但新場地因有限制，為顧全人員健康安全以及會議順利進行，因此決定再次延期。

GIS去年每股純益11.04元，優於前年的10.02元，連續四年大賺逾一個股本。GIS今年前五月合併營收484.4億元，年增8.3%。據了解，GIS今年5月營收逆勢成長主因來自蘋果新iPad Pro訂單挹注，下半年還有新款Macbook訂單以及iPhone 13 OLED面板貼合業務，全年營運值得期待。

此外，GIS近年來持續深耕本業觸控模組，跨足LCM代工業務，從零組件到面板組裝代工都可提供服務給客戶；目前GIS已是iPad、Macbook的主要供應鏈。

據悉，蘋果新款筆電Macbook預計第3季正式發表，而GIS將會肩負關鍵角色，估計第3季初就會開始大量出貨，而iPad Pro因全球各地已陸續上市銷售，預料將持續貢獻營收。