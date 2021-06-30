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證交所：ETF反分割／分割機制30日起上路

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
期富邦VIX淨值下跌的特性催生出ETF反分割及分割機制。報系資料照
期富邦VIX淨值下跌的特性催生出ETF反分割及分割機制。報系資料照

期富邦VIX（00677U）已經下市，但因該ETF討論的反分割、分割機制持續，證交所最新公告，為健全我國ETF市場發展，已配合政策修訂相關規章，自6月30日起正式推出ETF的反分割及分割機制，未來基金公司可視情況依信託契約，召開受益人大會，決定執行ETF反分割或分割。

證交所表示，ETF反分割及分割為資產恆等機制，所謂反分割，指的是ETF受益權單位數合併以減少單位，每單位淨值將等比例增加，反分割後會提升ETF淨值，避免ETF因淨值過低而下市，類似股票的「減資」。相反地，分割指將ETF受益權單位分割來增加單位，淨值等比例減少，分割後會降低ETF的淨值，提升ETF的吸引力和流動性，類似股票「增資」。

證交所指出，ETF反分割及分割作業需停止初級市場申贖，以及次級市場（股市）的買賣和轉換五個營業日，對投資人權益有重大影響。

為保護投資人權益，ETF反分割或分割均需經受益人大會同意，始得辦理作業。另基金公司召開受益人大會，必須製作受益人名冊，於會議召開前融券回補。停止次級市場交易前，亦需融券回補及強制還券，以確定實際參與ETF反分割和分割的受益人名冊，故投資人於ETF執行相關作業期間，務必留意交易風險。

證交所表示，為維持ETF商品價格的延續性，恢復買賣之交易價格將以停止買賣前一日的收盤價乘以反分割或反割比例為之；反分割作業產生的畸零受益權單位，基金公司則應以ETF淨值計算，返還現金退回投資人。

ETF 證交所

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