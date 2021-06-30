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證交所：ETF分割及反分割機制6月30日起實施

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

證交所為健全ETF交易制度並促進ETF市場發展，配合政策修訂營業細則等規章，自110年6月30日起基金公司可視ETF情況，依基金信託契約及召開受益人會議，執行ETF分割或反分割機制。

證交所表示，ETF分割及反分割為資產恆等機制，ETF分割機制是將受益權單位數分割以增加受益權單位，每單位淨值則等比例減少，分割後可降低ETF單位淨值，提升ETF商品之吸引力及流動性。

反之，ETF反分割機制是將受益權單位數合併以減少受益權單位，每單位淨值則等比例增加，反分割後可提升ETF單位淨值，避免ETF因單位淨值過低而必須於交易所下市。

ETF分割及反分割作業需停止初級市場申購贖回、次級市場買賣及轉換五個營業日，對投資人權益有重大影響，為保護投資人權益，需經受益人會議同意，始得辦理ETF分割或反分割事宜。

而為召開受益人會議，須製作受益人名冊，於會議召開前應融券回補，另停止次級市場交易前亦需融券回補及強制還券以確定實際參與ETF分割及反分割的受益人名冊，因此，投資人於ETF執行分割及反分割作業期間應注意相關交易風險。

另外，證交所表示，為維持ETF商品價格延續性，恢復買賣之交易價格以停止買賣前一日之收盤價乘以分割/反割比例為之；反分割作業產生之畸零受益權單位，基金公司將以ETF淨值計算應返還之現金退回給投資人。

ETF 證交所

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