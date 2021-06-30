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股匯雙漲 新台幣升至逾一周新高

經濟日報 / 記者楊筱筠 ∕ 台北即時報導

台北股匯市今（30）日雙漲，新台幣收在27.87元，升值3.8分。外資今日在台股買超200.07億元，台股盤中高點17,797.27點與收盤指數同步創歷史新高，台北匯市受激勵，今日收盤收在27.87元，升值3.8分，連續兩個交易日走升，寫逾一周以來新高。

外資為何認錯回台灣？匯銀認為台灣基本面良好，出口表現佳，經濟看似沒有受到疫情重大影響，台股走高，很難讓外資有大幅匯出理由。

因應新台幣今年仍屬偏強勢貨幣，央行防炒匯，明（7/1）開始，央行修正的「外匯收支或交易申報辦法」中第4條、第6條之一上路，未來企業每年累計結構與結售金額5,000萬美元額度，央行可以視經濟金融情況以及維持外匯市場秩序需要，另以命令機動調整，市場認為是央行打炒匯的最新政策之一，以彈性面對靈活的炒匯派。

央行 新台幣 台股

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