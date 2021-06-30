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台新ATM挺防疫紓困 部分工時生活補貼7月1日可領

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導

全國疫情三級警戒延長至7月12日，影響許多民眾的生計，勞動部亦針對部分工時受僱勞工提出紓困方案，自6月28日起至8月31日將發放1萬元的生活補貼，預估逾41萬人受惠。

自7月1日起，符合資格之部分工時受僱勞工可持個人任一家金融機構發行金融卡，至台新銀行ATM存提款機，插入金融卡輸入密碼，選擇「部分工時生活補貼」，輸入申請人身分證字號，即可領取1萬元補貼款。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀指出，因受疫情衝擊，百工百業皆受影響，台新銀行全力配合政府各項有感紓困政策，5月20日起，即針對數位通路提供跨行轉帳全面免收手續費，及ATM減收手續費。

6月15日起，再響應勞工紓困措施，開放線上勞工紓款貸款申請服務，分別在6月18日及7月1日，於全台ATM提供「孩童家庭防疫補貼」、「部分工時受僱勞工生活補貼」24小時補貼款提領服務，希望藉由各項便民金融服務措施，與全民一同齊心度過疫情難關。

包國儀表示，本次提供部分工時受僱勞工生活補貼的ATM提領服務，台新特地攜手重要合作夥伴推出全家便利商店大冰拿鐵特價39元、大冰美式特價35元、OK超商咖啡買一送一限定優惠。

7月1日至31日，民眾透過台新銀行ATM領取部分工時生活補貼、孩童家庭防疫補貼，跨行提款或跨行存款，皆可參加台新ATM額外加碼的天天抽2,000元活動。

防疫關鍵時期，台新銀行配合政府政策，提供24小時不間斷金融服務，和全民一同守護台灣，期盼疫情能儘快趨緩，恢復往日生活常態。

相關優惠訊息可登入台新銀行官網進一步了解，歡迎大家隨時加入更新更多即時優惠訊息。

台新 工時 ATM

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