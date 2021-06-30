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彰化銀行發「My購卡」 現金回饋最高11％

經濟日報 / 記者陳芝瑄／即時報導

彰化銀行（2801）今（30）日宣布與萬事達卡攜手發行「My購卡」，提供不限通路網購國內4%、國外5%的回饋，更加碼每週六、日在指定電商購物、美食外送、影音串流和遊戲娛樂等四大數位通路最高11%的現金回饋，全方位滿足消費者的數位生活所需，無論吃喝玩樂或家庭採買不必出門人擠人。　　

疫情催化了線上消費的成長，根據最新調查顯示，2020年台灣平均每人每月網購消費金額3,217元，與前年相比成長近20%，除此之外，從聯卡中心餐飲外送大數據、NCC串流調查皆可發現，消費者宅在家追劇、玩遊戲及叫外送已成為現今低接觸時代下最夯趨勢。　

彰化銀行My購卡提供全方位的數位通路消費回饋，除了一般消費國內/外1%現金回饋無上限外，網購消費加碼國內/外2%、新卡首年網購再多1%，另外數位存款平均餘額兩萬元，國外網購再加碼1%，等於最高可享國內4%、國外5%不限通路的網購現金回饋，合併每月回饋上限為新臺幣300元。

另外周六、日在四大指定數位通路刷My購卡消費，即可享有最高11%現金回饋，包含原卡片回饋國內最高4%，國外最高5%，再加上行銷活動加碼的國內7%、國外6%，每戶加碼回饋上限每月新臺幣200元，與原卡片每月加碼回饋上限新臺幣300元分開計算。

彰化銀行董事長凌忠嫄表示，防疫期間消費者減少出門與實體接觸，大幅提升對於數位生活的需求，彰化銀行洞察到此一趨勢，打造出最符合當前數位消費主流生活的My購卡，針對Y世代族群中熱門的四大數位通路，包含電商購物、美食外送、影音串流和遊戲娛樂提供六日最高11%回饋，彰化銀行要透過市場最有感的回饋滿足消費者宅居生活下的多元需求，只要 My購卡在手，在家也能輕鬆買。

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