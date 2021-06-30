中信信扶專案助脫貧自立 她為自閉兒拚逆轉人生

一位單親媽媽李佳菁獨自扶養罹患自閉症的女兒，而且扛下前夫留下的百萬債務，最低潮時，歷經惡煞登門討債，一度窮到口袋只剩12元，女兒只能買軟糖配水當飯吃。直到李佳菁尋求中國信託慈善基金會「信扶專案」協助，接受顧問輔導創業，終於以「代客料理」闖出一片天！女兒們也爭氣，姊姊考上身障甄試全國英文榜首，妹妹甄試上國立台灣大學，母女三人同心逆轉人生！

年輕曾是「軍中之花」的李佳菁，原以為退伍、結婚後，能在家過著相夫教子的穩定生活，沒想到先是發現大女兒有自閉症，忙著帶孩子做治療時，老公突然留下上百萬元的債務離家不歸。導致兩人離婚後，李佳菁負債累累，最窮時，她口袋只剩下12元，二個女兒餓了只能到超商買軟糖配水充飢。

「我是軍人，我不能失敗！」在人生最低潮時，李佳菁告訴自己，不能讓孩子過這樣的生活，只要能領現金的工作，她全都接，譬如幫忙人家做裝潢、打掃、煮飯等，沒日沒夜拼命賺錢。若孩子沒人顧，她就帶著去工作，有次居家打掃到一半，主人突然回來，李佳菁趕緊讓孩子躲到衣櫥裡，直到主人出門。她回憶說：「大熱天，女兒躲在棉被裡，一出來整身都是汗，我心想『怎麼會讓女兒這麼委屈…』」，後來她還發生車禍、腰部長水瘤，苦日子雪上加霜。

困頓之際，李佳菁從電視節目得到「代客料理」的靈感，開始在社區接單，雖然贏得好口碑，但因為不懂得抓成本，根本沒賺錢，直到朋友建議她尋求「信扶專案」幫助，在專業顧問的輔導下，她才學會記帳、算成本，以及線上銷售等創業能力，生意逐漸好轉，不僅能穩定還款，存摺也不見赤字，兩位貼心的女兒平時還會主動幫忙挑食材與包裝；疫情嚴峻之際，即便訂單與出貨受影響，三人依舊不放棄，彼此加油打氣。

多年來母女相互扶持，大女兒雖罹患自閉症，但爭氣考上身障甄試四技二專英文榜首，小女兒則是考上國立台灣大學企管系，一家人苦盡甘來，而李佳菁更成為「信扶家長」的成功案例之一。

中信慈善基金會自2011年推動「信扶專案」，該計畫是受到諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）「鄉村銀行」(Grameen Bank)微型貸款精神啟發，並依據台灣經濟弱勢家庭的實際需求，所規劃的在地化微型創業貸款方案，且結合中國信託銀行、台灣人壽、台灣彩券、中小企業信用保證基金及顧問團隊等多方資源，提供完善貸款金流、信用保證、創業保險、創業輔導服務等內容，迄今扶助逾500個經濟弱勢家庭創業圓夢，邁向嶄新人生！

歡迎有需求的家長上網搜尋「信扶專案」申請報名，或上中信慈善基金會官網https://www.ctbcfoundation.org/CPAP/index.aspx 查詢。