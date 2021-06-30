勞工紓困貸款已截止 立委籲：保單借款即時補位

行政院近期公布紓困 4.0精進方案，其中雖然對勞工紓困貸款名額加碼至117萬人，但仍有許多民眾因資格不符或未搶在6月19日前送件，對加碼方案「看得到卻領不到」。民進黨立委鍾佳濱等人建議，此時保單紓困借款更要緊急上陣，讓無法借到勞工紓困貸款的民眾也能用持有的儲蓄型保單借款救急。

民進黨立委鍾佳濱、林楚茵和基進黨立委陳柏惟今辦線上記者會，呼籲「勞工紓困貸款已截止，保單借款補位應即時」，鍾佳濱說，根據壽險公會統計，持有儲蓄型保單者以20至59歲青壯年人最多，該族群可能因為資格不符而無法取得勞工紓困貸款，但又遇到疫情衝擊導致收入頓減，一時不夠支應大筆生活開銷（例如房貸、房租、車貸等）。

鍾佳濱指出，此時便應該讓平常有儲蓄或小額、保守理財習慣的小資及年輕夫婦家庭族群，利用，儲蓄型保單向壽險公司以低利率借款，暫時度過困境。因此建議保單紓困借款，申請資格應該從寬認定，不只要顧窮也要救急。

鍾佳濱指出，況且以人壽保險去年可觀的保費收入（2 兆 3917 億元）來看，應可負擔承作保單紓困借款的機會成本，此時保險業者若能與自家保戶共體時艱提供協助，更可善盡其企業社會責任及建立良好企業形象。

林楚茵表示，在這波疫情肆虐下，樂見保險業者共體時艱幫忙政府一起為民眾紓困，也期盼業者在權衡當下收益以及永續經營（ESG）理念兩者，盡可能地核貸給急需紓困的保戶，協助受疫情影響、本身有儲蓄理財概念但無法領到勞工紓困貸款的小資族度過這波難關。

陳柏惟表示，政府民間一條心才能達到紓困不漏接的目標，本次保單借款的第五類保戶「受疫情影響致經濟困難」，在認定上容易使民眾感到疑惑，建議金管會應研擬相關認定辦法或採多元證明方式，減少民眾和業者間的認知落差，保單借款屬金融消費事件，金管會應提供明確的權 利救濟管道，讓民眾安心申請、求助有門。