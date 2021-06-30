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保護再升級 富邦金員工團險增新冠肺炎由公司負擔

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

國內新冠肺炎疫情持續維持第三級警戒，富邦金控（2881）繼日前率先成立企業篩檢站、實施員工確診慰問金及給予有薪公傷病假、有薪防疫假等措施之外，今（30）日也正式宣布金控及子公司員工團體保險中新增「法定傳染病保險」，保險範圍涵蓋中央衞生主管機關公佈的法定傳染病，也包括此次的新冠肺炎（COVID-19)，新增之保費由公司負擔，全面提升同仁因傳染病所需要的醫療照顧。

富邦金控表示，為持續提升對同仁的照護與關懷，公司特別於員工團體保險中新增員工「法定傳染病保險」，該保單主要以住院醫療補助為主，若同仁因法定傳染病須住院治療時，除了可以依員工團體保險申請理賠之外，還可依「法定傳染病保險」申請住院理賠，此外還有法定傳染病的一次性保險金，為同仁的醫療照護打造「雙重保障」。

同時，富邦金控在防疫與關懷確診同仁的措施，也持續超前部署，包括6月7日創下企業首例成立「富邦篩檢站」，升級公司防疫規格，依風險評估機制安排同仁進行快篩，捍衛同仁健康；若同仁染疫確診，不論是否因公也皆提供照顧資源，給予輕症同仁慰問金3萬元，非輕症同仁則給予慰問金5萬元。針對因公確診的同仁，給予有薪公傷病假；若非因公確診者，也提供優於現行法規、最多30天的有薪防疫假，積極為同仁打造最全面的防護。

富邦金控指出，值此疫情嚴峻之際，將持續落實防疫，並以同仁的需求出發，規劃各項員工福利措施，未來也將持續關注與推動，讓同仁的醫療照護更臻完善，發揮企業當責正向影響力。

富邦金控 保險金 傳染病

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