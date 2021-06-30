防疫應變 合庫銀甄試延期舉行、報名延長至7月15日

合庫銀行今（30）日宣布，今（2021）年新進人員甄試因應本土疫情升溫、全國三級警戒，報名期限將延長至7月15日，筆試及面試日期則分別調整至8月15日及9月25日，並特設北、中、南三區考場以分散人潮，讓有志於加入合庫的求職者能安心報考及應試。

疫情警戒期間，合庫在董事長雷仲達指示下，全力配合政策執行各項防疫措施，包含異地/異樓層辦公、居家辦公、分流彈性上下班及緊急備援等，並為減輕員工家庭照顧之需，給予優於法令規定的最高14天有薪防疫照顧假，更為國內全體員工投保防疫（法定傳染病）保險及COVID-19疫苗接種保險，可謂福利超越同業的幸福企業。

除了照顧員工健康，合庫為了廣大考生安全，今年度新進人員招考之各項時程特延期舉行，原訂6月30日的報名截止日延至7月15日，筆試日期由原本的7月17日延至8月15日，面試日期則從8月21日改至9月25日，也在原台北考區之外，增設台中及高雄考區，以減少人員的跨區移動。

疫情雖嚴峻，但合庫在董事長雷仲達的帶領下，業績仍非常亮眼，因此人力需求也逆勢成長，本次對外徵才配合畢業季開出290名職缺，包含儲備菁英、一般金融人員、資訊、資安、數位金融科技及理財等，共計22項類組。為了廣納多元人才，除了資訊相關之專業人員之外，其餘類組均不限科系，且薪資條件優渥，以儲備菁英人員為例，試用期滿後之第一年，合計年薪、福利、獎金等將近百萬元，一般金融人員正式任用後則合計上看75萬元，是應屆畢業生及轉職者開創職涯的最佳選擇。

本次合庫銀行招考仍委託財團法人台灣金融研訓院辦理，因疫情發展及警戒層級瞬息萬變，合庫將配合中央疫情指揮中心之規定及金融研訓院相關之因應規劃，請考生密切留意合庫及金融研訓院網站最新公告資訊。