陳冲：與其糾結「致富的特權」不如拍板定案CBDC

今年6月17日央行理監事會後,舉辦記者會,提供新聞媒體的資料,洋洋灑灑,眾人焦點都在其中對「致富的特權」一書內容的過招,至於對參考資料第七部分,談論CBDC(央行數位貨幣)的發展趨勢,也因乍看與以往發言差異不大,致缺乏媒體的關愛,行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲感嘆,可惜了研究人員的投入與苦心。

陳冲說,CBDC是近兩年全球的熱門話題,以往央行興緻不高,但6月17日這次央行16頁的報告,簡明扼要,面面俱到,實在是央行近兩年最佳的立場說明。但因7月美國聯準會即將發表CBDC 的Discussion paper,而且10天前(6月23日),號稱全世界「央行的央行」的BIS(國際清算銀行),才在2021年度經濟報告中以CBDCs: an opportunity for the monetary system(央行數位貨幣:貨幣體系的契機)為題,對CBDC有正面的評價,這應也是我們央行的良機,可以順勢將最新趨勢納入,當然也不要忘了6月初歐洲中央銀行(ECB),以及英格蘭銀行(BOE)都有最新立場說明,也可一併參酌。如果央行報告少了最近一個月全球熱鬧精彩的發展動態,豈不可惜。

陳冲說,楊金龍2018年2月上任,2019年6月即盱衡大勢,從善如流,成立CBDC研究計畫專案小組,由央行報告可以看出,央行對未來CBDC的定位,已了然於心,甚至應說成竹在胸,只差臨門一腳(技術開發成功)而已。

陳冲指出,未來CBDC不必完全取代現金,避免影響金融中介機構的功能 ,並可做為民間支付系統的備援,CBDC可設定持有及交易上限,也可分層計息(第一層零利率、第二層負利率)甚至分層匿名或記名,以穩定金融市場,增加民眾生活便利,卻又能比一般支付業者更能保護消費者隱私,期待真正做到央行6月17日報告中所倡: 1.做為國家支付選項,促進普惠金融,2.維護國家支付角色,健全金融體系;3.深入了解數位科技,因應未來發展。

陳冲表示,自己自2006年起就在報端建議央行對數位貨幣(當時稱為software based貨幣)進行研究,15年來撰文不下七、八篇,雖然央行從未正面回應,但在此時點,全球85%的央行都在專研CBDC,而疫情當前,民眾少用現金、或消毒現金,已成習慣,應是數位貨幣出馬的良好時機,而且歐美國家對強化貨幣政策,尤其是負利率手段,也都不否認CBDC的功效。

未來也許不是cashless(無現金),但一定是cash less(少現金)的社會,就讓央行數位貨幣來填補這個less吧!陳冲建議,忘了致富的特權,楊總裁如能對CBDC拍板定案,必將歷史留名!