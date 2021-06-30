快訊

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

陳冲：與其糾結「致富的特權」不如拍板定案CBDC

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導
陳冲建議，忘了致富的特權，央行總裁楊金龍如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名。圖/資料照片
陳冲建議，忘了致富的特權，央行總裁楊金龍如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名。圖/資料照片

今年6月17日央行理監事會後，舉辦記者會，提供新聞媒體的資料，洋洋灑灑，眾人焦點都在其中對「致富的特權」一書內容的過招，至於對參考資料第七部分，談論CBDC（央行數位貨幣）的發展趨勢，也因乍看與以往發言差異不大，致缺乏媒體的關愛，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲感嘆，可惜了研究人員的投入與苦心。

陳冲說，CBDC是近兩年全球的熱門話題，以往央行興緻不高，但6月17日這次央行16頁的報告，簡明扼要，面面俱到，實在是央行近兩年最佳的立場說明。但因7月美國聯準會即將發表CBDC 的Discussion paper，而且10天前（6月23日），號稱全世界「央行的央行」的BIS（國際清算銀行），才在2021年度經濟報告中以CBDCs: an opportunity for the monetary system（央行數位貨幣:貨幣體系的契機）為題，對CBDC有正面的評價，這應也是我們央行的良機，可以順勢將最新趨勢納入，當然也不要忘了6月初歐洲中央銀行（ECB），以及英格蘭銀行（BOE）都有最新立場說明，也可一併參酌。如果央行報告少了最近一個月全球熱鬧精彩的發展動態，豈不可惜。

陳冲說，楊金龍2018年2月上任，2019年6月即盱衡大勢，從善如流，成立CBDC研究計畫專案小組，由央行報告可以看出，央行對未來CBDC的定位，已了然於心，甚至應說成竹在胸，只差臨門一腳（技術開發成功）而已。

陳冲指出，未來CBDC不必完全取代現金，避免影響金融中介機構的功能 ，並可做為民間支付系統的備援，CBDC可設定持有及交易上限，也可分層計息（第一層零利率、第二層負利率）甚至分層匿名或記名，以穩定金融市場，增加民眾生活便利，卻又能比一般支付業者更能保護消費者隱私，期待真正做到央行6月17日報告中所倡： 1.做為國家支付選項，促進普惠金融，2.維護國家支付角色，健全金融體系；3.深入了解數位科技，因應未來發展。

陳冲表示，自己自2006年起就在報端建議央行對數位貨幣（當時稱為software based貨幣）進行研究，15年來撰文不下七、八篇，雖然央行從未正面回應，但在此時點，全球85%的央行都在專研CBDC，而疫情當前，民眾少用現金、或消毒現金，已成習慣，應是數位貨幣出馬的良好時機，而且歐美國家對強化貨幣政策，尤其是負利率手段，也都不否認CBDC的功效。

未來也許不是cashless（無現金），但一定是cash less（少現金）的社會，就讓央行數位貨幣來填補這個less吧！陳冲建議，忘了致富的特權，楊總裁如能對CBDC拍板定案，必將歷史留名！

央行 陳冲 美國聯準會

延伸閱讀

3級警戒我為普篩、疫苗爭辯 陳冲：他國已開始經貿布局

柯文哲反普發現金 鄭照新：等標準出來他們就餓死了

普發現金 立院臨會聚焦

MLB／價值1美元的交易 小熊送梅賓去大都會圓夢

相關新聞

利率1.28%低於勞貸 10萬保單借款紓困

國內新冠肺炎疫情嚴重民生經濟，全體二十二家壽險公司均決定自今年七月一日起，參照勞工保險紓困貸款做法，開辦經濟弱勢保戶保單...

視訊股東會 8月16日上路

雖本土疫情仍處於三級警戒，隨著七月股東會將至，金管會昨緊急開放，實體股東會放寬室內廿人、室外四十人內；八月十六日後召開股...

新壽出清對岸壽險股權 保險業「西進裸退」首例

新光金控昨（29）日公告，子公司新光人壽董事會通過，以每股人民幣1.48元、總交易金額4.625億元，出清新壽持有的25...

結匯額度 央行將彈性調整

防範糧商炒匯重演，中央銀行祭出尚方寶劍。央行昨（29）日宣布修正外匯收支或交易申報辦法，7月1日起，公司行號每家每年5,...

股東會防疫限制 兩個放寬

金管會昨（29）日宣布今年股東會二大放寬措施，包括7月開始放寬會場容留人數為室內20人、室外40人，並自8月16日至8月...

股東會放寬措施 實務操作問題還很多

金管會昨（29）日宣布今年股東會二大放寬措施，包括室內與室外容納人數，以及8月中旬過後有條件以實體加視訊輔助開股東會，對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。