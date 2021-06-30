新台幣早盤貶值0.7分 一度觸及27.915元

新台幣今（30）日早盤以27.89元兌1美元，升值1.8分開出；台股早盤以17,648點開高，股匯齊揚，新台幣早盤低點曾達27.915元兌1美元，貶值0.7分，之後再轉為升值。

美股周二收紅，四大指數收盤全數上漲，道瓊工業指數上漲9.02點，或0.03%，收34,292.29點；標普500指數上漲1.19點，或0.02%，收4,291.80點；Nasdaq指數上漲27.83點，或0.19%，收14,528.34點；費半指數上漲25.72點，或0.77%，收3,348.87點。

美股周二那斯達克、標普500、費半指數續創史高，帶動台股今日開盤上漲50點，盤中再創新高，新台幣早盤以27.89元兌1美元，升值1.8分開出，也是早盤高點，低點則是27.915元兌1美元，貶值0.7分。