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元大銀行實踐零接觸金融 推展遠距視訊投保服務

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

新冠肺炎疫情不斷延燒之際，為減少理專與客戶面對面接觸的感染風險，在疫情三級警戒期間，金融監督管理委員會於今年5月27日發布同意保險業因應疫情服務涉親晤親簽與紙本作業的暫行原則，理專與客戶可透過視訊錄影錄音進行保險商品投保程序。

元大銀行為使保險服務不中斷，於前開暫行原則發布前，已超前部署成立專案小組，應變各種緊急突發狀況，並於暫行原則發布後，立即配合調整投保流程，以提供視訊投保服務，讓客戶於零距離、零接觸下，在家即可透過電話先與理專使用保險試算工具分析保險需求並預約視訊時間，再由理專以視訊錄影錄音方式確認客戶投保意願，最後將投保文件正本寄回分行完成保險商品投保程序，落實公平待客原則並兼顧客戶與員工健康。

新冠肺炎疫情正考驗著金融業的即時應變能力，元大銀行自去(2020)年7月即推出行動投保服務，讓理專帶著平板電腦拜訪客戶完成投保流程，使客戶充分體驗行動投保服務之便利性及快捷性，並為實踐零接觸金融，更持續優化系統，未來也將跟隨遠距行動投保趨勢，提供客戶更多便捷的金融數位服務。

保險 理專 疫情

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