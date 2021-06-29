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部分地區解除旅遊限制 國外旅遊要超前部署旅平險

聯合報 / 記者沈婉玉／即時報導
出國仍有風險，包括染疫風險，還有目的地可能突然爆發疫情，各地航班也有不穩定情形，可能導致行程變更等，可以透過為海外旅遊規劃投保適切的旅遊平安險。圖／聯合報系資料照片
出國仍有風險，包括染疫風險，還有目的地可能突然爆發疫情，各地航班也有不穩定情形，可能導致行程變更等，可以透過為海外旅遊規劃投保適切的旅遊平安險。圖／聯合報系資料照片

隨著全球各地陸續施打疫苗、防疫策略有成，讓不少國家開始有條件式的解除旅遊限制，開放部分國家入境進行「非必要旅行」，如今歐盟將開放全球9個國家地區的旅客入境旅遊，台灣也在名單之列，儘管從國外入境返台檢疫條件依然嚴苛，但不少旅遊愛好者，早已躍躍欲試，期許能在施打疫苗後重返世界旅行。

不過，此時出國仍有風險，包括染疫風險，還有目的地可能突然爆發疫情，各地航班也有不穩定情形，可能導致行程變更等，可以透過為海外旅遊規劃投保適切的旅遊平安險，來轉嫁相關風險。

和泰產險率先推出海外旅遊平安險，專案內容包含人身意外身故保險金、海外突發疾病醫療費用保險、海外急難救助費用保障及旅遊不便保障，共四大項。若因海外突發疾病需於海外醫療機構接受住院或門診治療，依照本附加條款的約定給付保險金。專案旅遊不便險中也提供行程更改費用、行程延遲補償費用、旅行取消或縮短行程等相關保障。

和泰產險表示，以暢遊鬱金香的國度荷蘭14日為例，投保逍遙遊豪華型計畫二方案保額5百萬元，總保費不到700元，於出發前五日線上完成投保，就能擁有完整的旅遊保障。

各國開放旅遊的同時，以防堵新冠病毒入侵為優先考量，對於入境旅遊民眾多數國家規範，民眾須持有已接種疫苗、陰性檢測報告，或是染疫後已康復之證明，才能入境相關規範條件的國家，儘管國內疫情仍緊張，但隨著疫苗開打，能有效幫助疫情趨緩，疫後旅遊提案指日可待，和泰產險提醒民眾，在規劃旅遊之際依然須遵守疾管署指揮中心所頒佈之入境篩檢、檢疫管理措施等各項規定。

保險金 疫苗 疫情

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