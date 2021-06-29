富邦銀行（香港）總經理由鍾國強接替 7月1日起生效

富邦金（2881）100%轉投資富邦銀行（香港）董事會今（29）日宣布行政總裁兼董事總經理李永鴻退休，由鍾國強接替，並同時兼任富邦金資深顧問及經營委員會成員，藉以參與發展及執行富邦金控之大中華業務策略。此等委任將於7月1日起生效。

富邦銀行（香港）主席蔡明忠表示歡迎。他說，鍾先生是一位資深銀行家，擁有廣泛的銀行經驗及商業背景。他曾在聲譽卓着的金融機構出任多個高級管理職位，深諳銀行業務發展及管理之道。為貫徹富邦金「成為亞洲一流的金融機構」的發展願景，我們期望進一步深耕富邦銀行在香港的業務，並同時積極拓展大灣區市場。憑藉鍾先生卓越的往績及豐富經驗，我們深信於其履新後，將帶領富邦銀行團隊落實我們的發展願景和計劃，並透過實體銀行與虛擬銀行服務的無縫結合，竭力為客戶提供全面且多元化的金融服務。

富邦金說，鍾國強在本地及海外銀行業積逾30年的深厚資歷。在加入富邦銀（香港）前，曾於桑坦德銀行擔任亞太區環球銀行及企業融資部總監。亦曾於花旗銀行工作多年，在香港及台灣擔任多個要職，其間更出任花旗銀行台灣有限公司的董事會成員。

鍾國強在銀行業擁有超過30年的深厚資歷。自2014年10月至加入北富銀（香港）期間，曾出任桑坦德亞太區環球銀行及企業融資部總監，負責為中國、日本、韓國、台灣、香港、澳大利亞和新加坡的大型企業和金融機構提供企業融資以及兼併收購服務。

加入桑坦德銀行之前，在美商花旗銀行工作。自1988年加入花旗香港後，主管過多種類型的客戶及業務，包括大型企業集團、跨國公司、金融機構、房地産開發商和私人銀行。此外，在1996年至1998年間，領導花旗銀行涵蓋所有亞洲市場、美國及墨西哥的貿易融資重構項目。2005年被派至台灣主管花旗的商業銀行業務，同時參與花旗在台灣併購華僑銀行。在2007年至2014年間，鍾國強擔任花旗銀行台灣有限公司的董事會成員。

鍾國強畢業於香港大學，主修地理及地質學，並擁有加拿大約克大學工商管理碩士學位。在1990年成為英國特許銀行家協會會員。熱心志願服務工作，包括出任香港嶺南大學校董會成員及諮議會當然成員。