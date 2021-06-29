遠雄人壽新莊建案遲未完售 金管會二度重罰200萬元

遠雄人壽投資興建新莊副都心建案「遠雄國匯」大坪數豪宅出售欠佳，繼2019年6月遭金管會處分100萬元、給予延後一年期限內，仍然無法賣完，有違辦理資金運用作業，今（29）日保險局再度宣布，依保險法核處罰鍰新台幣200萬元整及糾正處分，另外要求明年底前需出清。

遠雄人壽投資興建位於新莊副都心的建案「遠雄國匯」屢次無法達成保險局投資不動產即時利用率的規定，保險局副局長張玉煇說，遠雄人壽截至去年底尚有100戶跟146個車位尚未完成出售，未能符合保險法第146條之2第1項規定，保險業對不動產之投資，以所投資不動產即時利用並有收益者為限，加上是二次處分，因此罰金提高為200萬元。

張玉煇並轉述遠雄人壽公司自己表示，一直未能完售的原因，是該案是大坪數住宅，市場需求不高的關係。加上新冠疫情影響看屋人潮。而這次給予延長一年半時間，主要是審酌遠雄人壽公司所提出的改善計畫，也觀察這段時間它出售情形，因此評估其合理性後，此次給予一年半的延長期間。

新莊「遠雄國匯」未能符合不動產即時利用率規定，金管會2019年6月12日已處分過遠雄人壽， 當時還剩167戶、車位236個，截至2020年底剩為100戶跟146個車位。

金管會呼籲保險業以保險資金辦理不動產投資，應確實遵守保險法第146條之2第1項有關不動產投資應以即時利用並有收益為限之規定，並應強化公司治理及法令遵循機制，以維護保戶權益及健全公司經營。