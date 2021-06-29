瑞銀：半導體缺貨第2、3季見頂 最壞時間將過

瑞銀財富管理研究團隊今（29）日發表全球2021年下半年展望與投資策略，瑞銀財管CIO陳彥甫指出下半年市場重點議題，亦詳細分析半導體產業。他認為，半導體的缺貨應該在今年第2或第3季就全部見頂，最壞的時間可能就要過去，但完全讓半導體的供需恢復到正常，可能要到2022年或2023年。

陳彥甫認為，下半年股票市場仍有高點，2021年上半年表現欠佳的地區有較大上漲潛力，尤其是中國與日本。

另外，與經濟重啟相關性較高的股票也較有較大上漲空間，例如能源、材料、金融、美國小型股與中型股，因為經濟反彈復甦情況下，中小型股票有機會跑贏大型股，他認為這是下半年的機會。

陳彥甫認為，亞洲的機會會比歐美多，雖然近期亞洲今年抗疫表現落後，但隨著疫苗供應，下半年將會趕上，許多不錯的經濟體例如日本、台灣，假設疫苗供應不成問題，相信進度也會加速，有助於經濟重啟與復甦，相對機會來看，他認為，亞洲機會比歐美大。

瑞銀認為，股票指數有望進一步走高，主要受到以下因素的驅動：強勁的企業獲利增長、股票估值相對於債券依然具吸引力以及央行的寬鬆立場。

但股市下行風險在哪？陳彥甫指出，新冠肺炎疫情反覆、地緣政治、中美貨幣政策轉向、通膨、升息時間點、ＱＥ縮減都是考慮重點。

但其中，新冠肺炎對市場衝擊偏短，例如台灣疫情爆發，對台股衝擊是短暫下跌，但下半年風險仍在；其次，高通膨是短期現象，但不確定性高；第三，美國聯準會（Fed）升息時間點以及QE縮減時間，市場預期，2023年最快開始升息兩次，下半年開始與市場溝通QE縮減。

因此，要怎麼增加手中的投資布局報酬率。陳彥甫給出三個建議。第一，尋找抵抗通膨的股息成長股票；第二，基於利率可能長期保持低位，通膨上升使得實際回報率降低，建議投資高收益債等；第三，通膨不可能長時間超過3%，可尋找定價能力較前、價格合理優質成長股。

但瑞銀仍提醒，即假設現階段勞動力市場失衡，將可能導致薪資上升、花掉超額儲蓄、企業使用定價能力轉嫁成本，通膨走高現象則有可能持續，並進一步帶動利率走高，而使得股債走勢震盪。